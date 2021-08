OBISTINJUJU SE CRNE PROGNOZE: Brojke neće prestati da rastu, sledeće nedelje idemo na 1.500 ZARAŽENIH DNEVNO! Ljudi, uzmite se u pamet

Crne slutnje su se obistinile - juče smo prešli četvorocifren broj novoobolelih. Probijena je psihološka granica od 1.000 novozaraženih. Epidemiolozi su saglasni da je očekivan skok broja zaraženih jer se epidemiološka situacija ignoriše, te iz Kriznog štaba najavljuju da četvorocifreni broj iziskuje uvođenje restrikcija.

Evidentno je da korona brojke u Srbiji vrtoglavo rastu iz dana u dan, a o tome najbolje govori jučerašnji korona presek - gotovo 1.100 novoobolelih u danu. Epidemiološka situacija se pogoršava, a u isto vreme ignoriše - mere se masovno ne poštuju i pitanje je dana kada će biti pooštrene.

Da se četvrti talas korone zahuktava u našoj zemlji i da je u bolnicama sve više pacijenata sa teškom kliničkom slikom, ukazao je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr Mirsad Đerlek. Kako je naveo, najčešće je reč o nevakcinisanim osobama koji se vraćaju sa letovanja ili su bili na većim okupljanjima poput svadbi ili noćnog provoda.

- Imamo veći broj prijema i moramo biti spremni na ono što nas očekuje. Zahuktava se četvrti talas i pravu snagu ćemo tek osetiti. Oko 80 odsto hospitalizovanih su muškarci, a zajedničko im je to da su nevakcinisani, uglavnom povratnici sa letovanja ili veselja, izlazaka - rekao je dr Đerlek.

Izvestan rast

S druge strane, epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon očekuje da će sledeće nedelje broj novoobolelih dostići cifru od 1.500.

- Svedoci smo ozbiljnog nepoštovanja mera u poslednjih mesec dana, situacija je takva da ona zahteva ozbiljno konsultovanje. Postoje dva racionalna izlaza, jedan je da se razmisli da li je zaista nemoguće uvesti kovid propusnice, što je preporuka javnog zdravlja širom sveta, a ako se ne prihvata tako nešto, nema drugog izlaza osim restrikcija. Ne možemo da se ponašamo kao da se ništa ne dešava jer će sledeće nedelje brojka preći 1.000, ako ne i 1.500 zaraženih - upozorio je ranije dr Kon.

Dodao je da dominira delta soj u uzorcima s kraja juna i početka jula.

- Kada imate razna slavlja i proslave, istina, vremenski uslovi nisu pogovdovali osptanku virusa, ali sve ukupno je došlo do pojačanja njegovog potencijala. Od juna se to prati i jasno je bilo da će doći do ovog nivoa. Moramo da shvatimo da bez mera i veće vakcinisanosti nećemo moći lako da izađemo na kraj i moramo da se pomerimo i prihvatimo to - istakao je dr Kon.

Pune se bolnice

Broj pacijenata u kovid bolnici u Batajnici se trostruko povećao za nedelju dana, istakla je direktorka ove ustanove dr Tatjana Adžić Vukičević.

- Pre sedam dana bilo je 50 pacijenata, a sada je 150. U intenzivnoj nezi je 25 pacijenata, od kojih je 15 intubirano. Najmlađi pacijent ima 24 godine i došla je sa letovanja u Crnoj Gori, a dobili smo sada i mladog pacijenta sa 27 godina - navela dr Adžić Vukičević.

Istakla je da više od 90 odsto pacijenata nije vakcinisano, kao i da najčešće pacijenti dolaze sa odmora, ali i naši državljani koji dolaze iz inostranstva gde žive i rade.

- Ljudi koji leže kod nas su 90 posto na kiseoničkoj potpori. Obično su to muškarci, 70-80 odsto na bolničkom lečenju su muškarci između 40 i 50 godina koji nisu vakcinisani, i oni su najteži bolesnici - rekla je ona.

Naglasila je da je virus podjednakao opasan bez obzira o kojoj varijanti je reč.

- Ovo je neka vrsta lutrije, neću baš ja da se razbolim, ali svi treba da pođu od toga šta ću ako se meni to desi. Nažalost, ovo je lutrija, neko će da prođe sa lakim simptomima, a neko će da završi na respiratoru. Brojka oko 1.000 novoobolelih u avgustu me baš brine. Mi smo spremni, spremamo se za najgori scenario, a nadam se da do toga neće doći - istakla je doktorka.

Sve više obolele dece

Ništa bolja situacija nije ni u kovid ambulantama. Naime, u kovid ambulanti beogradskog Doma zdravlja “Palilula” od ponedeljka se na pregled javlja 30 odsto pacijenata više u odnosu na prošlu nedelju, istakla je dr Milica Ristić iz ove ustanove. Kako je navela, nažalost kod većine se ustanovi prisustvo virusa korone.

Osim toga, raste i broj hospitalizovane dece. To je potvrdila načelnica Dečje klinike KBC “Dr Dragiša Mišović” dr Olivera Ostojić, koja je istakla da je Dečje odeljenje u Mišoviću pre dve nedelje bilo potpuno prazno, a da sada imaju pet-šest pacijenata na bolničkom lečenju među kojima je i jedno novorođenče.

- Bili smo pre dve nedelje sa nula pacijenata. Disktretno se povećava broj zaražene dece, ali nije alarmantno. Deca dolaze s blaži simptomima. Dolaze iz unutrašnjosti. Dobili smo i bebu od 10 dana koja je došla sa mamom koja je zaražena. Kreću da dolaze i najmanja deca, koja dobijaju infekciju od roditelja - kazala je dr Ostojić.

Nove mere

Sve ovo ukazuje na neminovost uvođenja novih restrikcija. Epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović smatra da će na narednoj sednici Kriznog štaba, koja još nije zakazana, verovatno biti pooštravanja mera a koje će se odnositi na ograničenja broja ljudi na manifestacijama, skraćenja radnog vremena posebno u noćnima satima.

Kako je naveo, do sada je u zatvorenom prostoru bilo ograničenje 50 odsto popunjenosti kapaciteta, te da bi moglo da se smanji na 30 odsto i u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

On je naveo da neke mere nikada nisu ukinute, kao što je nošenje maski u zatvorenom prostoru, fizička distanca i dezinfekcije, te da su lokalne samouprave morale preko inspekcijskih službi i komunalne milicije da kontrolišu primenu mera koje su i dalje na snazi.

- Ne treba za to da se čeka Krizni štab. Mora svako da preuzme na sebe odgovornost kako bi se smanjila mogućnost prenošenja virusa. Ako bi se primenjivale sve ove mere sigurno bi doveli pod kontrolu ukupnu situaciju - rekao je prof. dr Tiodorović i dodao da nikakvog zatvaranja neće biti, iako se zna da je delta soj koji je dominantan u Srbiji mnogo zarazniji od ostalih varijanti virusa korona.

I državni sekretar u Ministartvu zdravlja dr Mirsad Đerlek smatra da ako se nastavi trend rasta broja zaraženih ne možemo da ostanemo na postojećim merama

- Pratićemo situaciju, ako bude ovako brzi trende moraće se smanjiti broj ljudi koji se okupljaju na svadbama i manifestacijama - poručio je dr Đerlek.

Održavanje manifestacija

Ipak, dr Kon nema utisak da će se na sledećoj sednici Kriznog štaba nešto dramatično promeniti.

- Da budem potpuno jasan, odlazak na bilo koji masovni događaj je rizik. Što se tiče već zakazanih festivala oni će se održati, ali uz pooštrene mere ulaska na te događaje - izjavio je dr Kon.

S tim je saglasan i njegov kolega epidemiolog Tiodorović.

- Manifestacijama koje su u toku ili tek predstoje, a dobile su dozvolu Kriznog štaba, moraju da ispune određene uslove, a to se odnosi na kapacitet, ali i da posetioci budu vakcinisani ili imaju negativan antigenski test - rekao je prof. dr Tiodorović.