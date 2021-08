Po podacima granične policije, na granicama su ponovo gužve i čeka se do četiri sata.

U samoj Srbiji, zbog radova na putevima koje izvode "Putevi Srbije" , očekuju se zastoji u saobraćaju na više pravaca.

Na naplatnim stanicama za sada ipak nema zadržavanja.

Na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju četiri sata, podaci su Uprave granične policije.

Putnička vozila čekaju na prelazu Gostun, na ulazu, 30 minuta, dok na prelazu Kotroman, na izlazu čekaju i putnička i teretna vozila i to 40 minuta.

Na prelazima Batrovci i Šid teretna vozila prilikom ulaska u zemlju čekaju 60 minuta.

Putevi Srbije upozoravaju vozače na izmenjeni režim saobraćaja na Iriškom vencu kod mesta Paragovo iz pravca Novog Sada, gde na usponu zbog kamiona kojem se prosula roba po putu vozila mogu da prođu samo levom saobraćajnom trakom.

Kamion je obeležen adekvatnom signalizacijom, te Putevi Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja.

Na Obilaznici oko Beograda, od tunela Straževica ka Bubanj Potoku, saobraćaj se odvija normalno.

Na auto-putu kod petlje Žednik sutra od 15 časova biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na rehabilitaciji kolovozne trake u smeru Subotica - Novi Sad.

Saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu biće preusmeren u preticajnu traku suprotnog smera.

U smeru Granični prelaz Horgoš-Novi Sad biće zatvorena petlja Žednik, a alternativni putni pravci su petlja Subotica Jug i petlja Bačka Topola.

Na putu Boljevac - Knjaževac od sutra do 20. avgusta biće povremeno obustavljan saobraćaj kod mesta Lepena i to od 8.30 do 11.30 i od 12.15 do 15.30 časova.

Saobraćaj će do 31. avgusta biti obustaljen i na deonici Kraljevo-Mataruška i to zbog radova na rehabilitaciji puta, a tokom obustave neće biti omogućen prilaz Mataruškoj Banji iz pravca Ušće-Kraljevo.

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

