'ANA VOLI MILOVANA' Zaljubila se na prvi pogled, a onda PODIGLA CEO REGION na noge da ga nađe

Rođena Parižanka koja živi u Beogradu, inače profesorka francuskog jezika, polovinom jula otišla je na odmor u Crnu Goru, gde se desio susret sa muškarcem koji je na nju ostavio snažan utisak i za kojim sada traga.

Ljubav je verovatno jedina neopipljiva stvar u koju veruju svi. A ona na prvi pogled je nešto u šta veruju oni koji su je doživeli i bez puno truda ostavljaju svim "nevernim Tomama" da se svojim iskustvom uvere u istu.

Ana (37) iz Beograda je jedna od od onih koja je tako nešto doživela, a onda ujedinila čitavu Srbiju da pronađe svog "Milovana".

- Otišla sam sa svojom porodicom do Starog grada u Budvi, bilo je poslednje veče odmora. Otišli smo do lokala brze hrane, a ja sam dozivala sestru da mi potvrdi šta želi da jede. Nije me čula, pa sam je dozivala glasnije - kaže Ana za Telegraf i kroz šalu dodaje da je i inače glasna, jer je i glumica i kada glumi u pozorištu želi i da je poslednji red čuje.

- Imam glas koji budi iz mrtvih - kaže ona.

Tada se okrenuo čovek za kojim danas, dva meseca kasnije, Ana traga.

- Stajao je ispred mene i izvinila sam mu se jer sam bila glasna, a on je počeo da se šali da verovatno pevam u operi ili horu. Postidela sam se, ali je njemu to bilo verovatno simpatično, pošto je nastavio da se šali - priseća se Ana, koja je i na Fejsbuku napravila stranicu "Ana traži Milovana", kako bi stupila u kontakt sa muškarcem koji je za nju, priznaje, bio fatalan.

- Osetila sam jaku hemiju, čak i ja pričljiva ostala sam bez teksta - iskrena je ova devojka.

- Neko te za tren tako pogledom, stavom i energijom emotivno dotakne da se potpuno izgubiš - priznaje.

Inače, Ana je u potragu krenula odmah po povratku u Beograd jer, kako kaže, nema šta da izgubi i smatra da ništa nije nemoguće.

- Prvo sam kontaktirala piceriju ispred koje smo se sreli, pomislila sam da je redovan gost budući da je naručio kafu u 22 časa, ali nažalost bilo je bezuspešno - govori ona o početku potrage za "Milovanom".

Kasnije je postavljala objave u primorskim grupama za smeštaj, postao, pa čak i onima za kupovinu i prodaju.

- Nadala sam se da će ga neko po opisu prepoznati, videti oglas i javiti se - dodaje.

Kako glas nije stizao do misterioznog gospodina, Ana je napravila Fejsbuk stranicu "Ana traži Milovana" u nadi da će možda na taj način doći do njega.

- Možda će da se pročuje da neka devojka šalje poruke svom sagovorniku iz Budve - kaže ona za čoveka koga opisuje kao lepo vaspitanog, duhovitog, interesantnog i otvorenog.

- On je crn, ima između 40 i 55 godina, visok i sa po kojom sedom na bradi. Govori ekavicu, ali ne znam da li živi u Srbiji ili u Crnoj Gori - zaključuje Ana, koja se nada da će potraga biti uspešna.

