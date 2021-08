DUGOROČNA PROGNOZA - ČEKA NAS NAJDUŽE LETO U ISTORIJI? Najave srpskih meteorologa - evo kakvo nam vreme sledi na JESEN

Sunce će i dalje prkosti septembru i jeseni, a današnja temperatura je ponovo preko 30 stepeni Celzijusa. Trenutno je vreme u Srbiji i Beogradu sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 31 stepen.

U narednih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i sve toplije vreme, a u subotu je na krajnjem jugu i jugoistoku moguća pojava krakotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom.

Da li je pred nama miholjsko leto, hoćemo li da predahnemo sa kratkotrajnim zahlađenjima govori meteorolog i profesor geografije Marko Čubrilo.

- Do sledeće nedelje će biti pretežno sunčano i toplo. Od utorka sledi jače osveženje uz povremene pljuskove. Dnevni maksimum biće od 16 do 24 stepena Celzijusa. Dakle, krajem avgusta stiže znatno svežije vreme - navodi Čubrilo.

Letovanje i u septembru

- Leta će biti i u septembru, ali sa visokim temperaturama se opraštamo od polovine sledeće nedelje - navodi Marko Čubrilo.

Dodaje da će septembar u svom prvom delu doneti odlike kasnog leta uz povremena osveženja. Očekivana temperatura je oko 30 stepeni, dok bi u drugom delu meseca, letnje odlike polako nestajale. Ipak, generalno septembar bi bio malo suvlji i malo topliji od proseka, bez velike vrućine.

Leto "duže" za mesec dana

Klimatolog Vladimir Đurđević objašnjava da leto po klimatološkim standardima traje do kraja avgusta, ali gledano u odnosu na temperature, trajaće duže. Razlog tome je promena klime, pa je tako kod nas temperaturni režim promenjen zbog čega u proseku imamo 20 do 30 dana više u toku godine kada su temperature približnije po osećaju nekim letnjim temperaturama nego temperaturama za to doba godine, recimo u septembru ili oktobru.

- U proseku u Srbiji imamo mesec dana više leta, tako da i ove godine možemo opet da očekujemo da ćemo verovatno u septembru imati puno relativno toplijih dana i dana koja su sličnija letu nego što bi bile neke vrednosti koje odgovaraju ulasku u jesen - kaže Đurđević.

Klima na steroidima

Jedna od posledica klimatskih promena čiji smo svedoci jeste i to da je vreme postalo malo intenzivnije, kao i to što imamo nagle prelaske iz jednog tipa vremena u drugi.

- Mi u klimatologiji kažemo nekad da je klima malo na steroidima, odnosno da je energičnija nego što je bila u prošlosti. Nije samo da se planeta u proseku zagreva i da onda izaziva neke promene, nego je problem i u tome što je način cirkulacije vazduha preko planete promenjen i to na način koji baš favorizuje ovakvu situaciju - ukazuje Đurđević.

Kako objašnjava, zbog toga što naglo ulazimo iz hladnog perioda u topli, dešava se da pri tom prelasku se pojave neki nepovoljni vremenski uslovi kao što je intezivan grad ili nedavna pojava tornada u Češkoj i slično. Sve to je prouzrokovano time što na jednom malom prostoru imamo velike temperaturne razlike između vazdušne mase koja je vrlo hladna i vazdušne mase koja je jako topla.