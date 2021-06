I danas veoma toplo, temperatura do 38 stepeni - EVO KADA STIŽE OSVEŽENJE!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa temperaturama do 38 stepeni Celzijusa.

Vetar će biti slab i umeren, na planinama povremeno i jak južni i jugozapadni, posle podne i uveče u severnim i centralnim predelima u skretanju na zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 24 C, a najviša od 34 do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura oko 24 C, a najvisa oko 36 C.

Izgledi vremena za sedam dana - do 7. jula:

U četvrtak osveženje za pet do osam stepeni, a zatim do kraja perioda najvise vrednosti uglavnom od 27 do 30 C, uz promenljivu oblačnost i lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

