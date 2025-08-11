GO SNS u NS: Bačulov gnusnim lažima po ko zna koji put napao porodicu Miloša Vučevića

Gradski odbor Srpske napredne stranke (GO SNS) u Novom Sadu saopštio je danas da je gradski odbornik Miša Bačulov po ko zna koji put, kako su naveli, gnusno i besprizorno napao porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića i da je izmislio da je Vučevićev sin organizovao bacanje farbe na kuću komšije Bačulova.

Iz SNS-a ističu da je svima jasno da je reč o bezočnoj laži kakvu, kako se navodi, mogu da smisle samo ljudi bez morala i dodaju da je Bačulov jedan od ljudi koji su u nedelju organizovali nasilnike da napadaju i fizički nasrću na građane Novog Sada koji su oslikavali zastave Srbije.

U saopštenju se ističe da je Bačulov deo ekipe koja je juče izmislila da je Miloš Vučević bio na Limanu, iako je u tom trenutku bio u Kliničkom centru Srbije, u poseti kod operisanog ministra Darka Glišića.

''Bačulov je deo ekipe koja napada tuđe porodice, i odlazi pred njihove stanove i kuće da ih uznemirava i da im preti, i koja devet meseci napada institucije, i zagorčava život svim građanima Novog Sada'', dodaje se u saopštenju GO SNS u Novom Sadu.

Ističe se da je Bačulov čovek koji se zalaže da deca ne idu u škole, da je fizički nasrtao na policiju, učestvovao u demoliranju Gradske kuće i da ne ume i ne može da uradi ništa osim da, kako navode, klevetama i lažima napada bolje od sebe.

Dodaje se da se Bačulov nada da će izmiljšotinama o sinu Miloša Vučevića steći ''pet minuta slave'' na blokaderskim televizijama koje, kako navode, rade protiv interesa Srbije.

''Ali, neće im poći za rukom da sruše Srbiju. Niti će im poći za rukom da blaćenjem i gnusnim lažima uplaše Miloša Vučevića i njegovu porodicu. Miloš Vučević će nastaviti da se bori za razvoj Novog Sada i napredak Srbije'', naglašava se u saopštenju GO SNS u Novom Sadu.

Dodaju da Bačulov vodi stranku koju čine samo on, supruga i kum i da je reč o čoveku koji je patrijarha Srpske pravoslavne crkve nazivao najpogrdnijim imenima i izmišljao najodurnije laži o njemu, kao i da je bio spreman da protiv svog brata podnese krivičnu prijavu.

''Danas je po ko zna koji put besprizorno i gnusno napao porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića. Osvedočeni spletkaroš i lažov, Bačulov je izmislio da je bacanje farbe na kuću njegovog komšije, organizovao Mihailo Vučević'', navedeno je u saopštenju.

Odbornik u Skupštini grada Novog Sada Miša Bačulov je ranije danas u objavi na Instagramu optužio pristalice SNS da su, na čelu sa sinom predsednika te stranke Miloša Vučevića, navodno gađali farbom kuću komšije Bačulova i izneo tvrdnju da je ''farba bila namenjena njemu''.