Srbi obožavaju OVO MESTO u Grčkoj, a ne znaju da može skupo da ih košta

Jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija grčkog ostrva Tasos, prirodni bazen Giola, privlači hiljade turista godišnje svojim nestvarnim izgledom. Ipak, iza prelepih fotografija sa društvenih mreža kriju se i brojni rizici koji svake godine dovode posetioce u životno opasne situacije.

Giola, poznata i kao "Afroditina suza", izgleda kao prirodni bazen urezan u stenu, izdvojen od mora, ali ispunjen morskom vodom. Njegov jedinstven izgled često zavara turiste, koji u želji za avanturom skaču sa visokih stena često bez prethodnog uvida u dubinu i bezbednost.

Skakanje koje se skupo plaća

Iako na internetu dominiraju snimci skokova i adrenalinskih avantura, lokalni meštani i turistički vodiči sve češće upozoravaju na posledice i tvrde da svake godine hitna pomoć mora da interveniše zbog teških povreda, posekotina, iščašenja, do preloma kostiju i povreda glave.

S druge strane i pristup ovom prirodnom bazenu dodatno otežava užitak jer se dovde dolazi strmom pešačkom stazom,dužom od kilometar, preko kamenitog i prašnjavog terena. Turisti takođe upozoravaju i da veliki talasi mogu izazvati dodatni problem.

U Fejsbuk grupi Grčka info pojavio se video-snimak iz ovog mesta sa upozorenjem za buduće posetioce.

- Da li je neko bio 5. avgusta na Gioli kad je ženu poklopio talas i spasio ju je jedan čovek. Čuvajte se - pisalo je uz video-zapis koji je izazvao lavinu komentara članova:

- Da, tako je i mene pre neku godinu poklopio veliki talas, gurao prema stenama, jedva sam se uhvatila za stenje sa strane sve nokte polomila, dva momka me izvukla... Ne bi ponovila ovo iskustvo - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

- Svake godine ljudi lome glave ovde. Žena kod koje letujemo pet godina radi u domu zdravlja u Prinosu i doslovce kaže: "Kad pozovu hitnu pomoć za Giolu glava nas zaboli, ne znamo šta da očekujemo". Prvo jer ne mogu da siđu i dođu brzo, drugo jer ljudi ne poštuju pravila. Ulaze, skaču, lome se. Ove godine jedan Rumun ostao nepokretan jer je ozbiljno povredio kičmu.

Turisti se svakako pozivaju na oprez ne preporučuje se skakanje, da se nosi odgovarajuća obuća, kao i da se na lokaciju ne ide bez dovoljne količine vode, zaštite od sunca i osnovne prve pomoći.

Autor: S.M.