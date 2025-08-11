AKTUELNO

Politika

RAJIĆ PORUČIO BAČULOVU: Ne bojimo te se, Mihailo Vučević je jedan od nas

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predrag Rajić, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, najoštrije je osudio poslednji u nizu napada na Mihaila Vučevića, sina predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

- Izvesni Miša Bačulov, Novosađanima dobro poznat po nasilničkom ponašanju u novosadskoj skupštini, prešao je sve granice i prekršio sve norme zdravog razuma, morala i kulture. Današnjim crtanjem mete na leđima Mihaila Vučevića, pokazao je da njemu ništa nije sveto. Da on i njegovi saborci ne prezaju ni od čega. Da njegovo shvatanje politike podrazumeva samo gnusne uvrede, monstruozne laži i atake na tuđu imovinu i tuđe živote. Neka zna i Miša Bačulov i svi njegovi sledbenici. Ne plašimo ih se. Mihailo je jedan od nas i napad na njega, napad je na svakog člana Srpske napredne stranke i na svakog poštenog građanina Srbije. Ne bojimo se tvojih pretnji i nećeš nas skrenuti sa puta odbrane Srbije i onoga što je svakom Srbinu najsvetije - naših porodica - naglasio je Rajić.

Autor: Iva Besarabić

#Mihailo Vučević

#Miša Bačulov

#Politika

#Predrag Rajić

#SNS

POVEZANE VESTI

Politika

NEKIMA JE SAN DA BUDU PREMIJERI, A NJEMU DA BRANI SRBIJU, SRBE I NAŠU VERU! Evo ko je zapravo Miloš Vučević - ponosni sin, otac, suprug, prijatelj i r

Politika

MINISTAR BERIŠA: Napad na Vučevićev dom direktan udar na ljudska prava

Politika

GRADSKI ODBOR SNS NOVI SAD: Miloš Vučević još jednom potvrdio moralnu veličinu i nepokolebljivu posvećenost interesima naroda i države

Politika

SKANDALOZNO I SUMANUTO! Jezive pretnje porodici lidera SNS Miloša Vučevića! Simpatizerka Miše Bačulova priziva im smrt (FOTO)

Politika

'Vojvodina će biti samostalna država u EU i članica NATO pakta' Đilasovac Boban Bogdanović ponovo zagovara otcepljenje Vojvodine!

Politika

'NAPAD NEDOPUSTIV U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU' Macut o blokaderima pred Vučevićevom kućom: Niko nema pravo da ugrožava bezbednost drugih