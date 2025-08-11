RAJIĆ PORUČIO BAČULOVU: Ne bojimo te se, Mihailo Vučević je jedan od nas

Predrag Rajić, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, najoštrije je osudio poslednji u nizu napada na Mihaila Vučevića, sina predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

- Izvesni Miša Bačulov, Novosađanima dobro poznat po nasilničkom ponašanju u novosadskoj skupštini, prešao je sve granice i prekršio sve norme zdravog razuma, morala i kulture. Današnjim crtanjem mete na leđima Mihaila Vučevića, pokazao je da njemu ništa nije sveto. Da on i njegovi saborci ne prezaju ni od čega. Da njegovo shvatanje politike podrazumeva samo gnusne uvrede, monstruozne laži i atake na tuđu imovinu i tuđe živote. Neka zna i Miša Bačulov i svi njegovi sledbenici. Ne plašimo ih se. Mihailo je jedan od nas i napad na njega, napad je na svakog člana Srpske napredne stranke i na svakog poštenog građanina Srbije. Ne bojimo se tvojih pretnji i nećeš nas skrenuti sa puta odbrane Srbije i onoga što je svakom Srbinu najsvetije - naših porodica - naglasio je Rajić.

Autor: Iva Besarabić