Svako ko poznaje Miloša Vučevića, predsednika Srpske napredne stranke, može reći da je čovek, u pravom smislu te reči.

Odgajan patriotski, vaspitan da se, manirima pravog gospodina, odlučno, hrabro i bespoštedno bori za svoju naciju, za dobrobit naroda, za svoju veru, visoko moralan, radan i vredan, pošten – to je Miloš Vučević. Danas je malo takvih ljudi.

Ja sam sin Zorana i Gordane Vučević, Srbin po narodnosti, po nacionalnoj pripadnosti, pravoslavni hrišćanin. Ponosno mogu da kažem, jedan od osnivača i član Srpske napredne stranke. Trenutno, prvi među jednakima u SNS, prijatelj Aleksandra i Andreja Vučića. Veran patriota. Verujem da sam dokazao da ne pripadam nijednoj državi sem Srbiji, niti ću ikada, govori o sebi Vučević, koji se diči svojom porodicom. Oženjen je i otac dva sina, Mihaila i Danila.



Miloš Vučević je rođen 1974. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine. Član je Srpske napredne stranke od 2008. godine, potpredsednik od 2016. godine, a predsednik od 2023. godine. Bio je gradonačelnik Novog Sada, potom ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 2024. godine, ukazao mu je poverenje i dao mandat za sastav nove Vlade Srbije.

Septembra 2012. godine, prvi ispred Srpske napredne stranke, izabran je za gradonačelnika Novog Sada. Bez uzmicanja, uhvatio se u koštac sa nasleđenim aferama i korupcijom, praznim budžetom, štrajkovima…Za deset godina, zajedno sa Novosađanima, udvostručio je budžet, izgradio nove škole i vrtiće, infrastrukturu,saobraćajnice, mostove, unapredio je socijalnu i zdravstvenu politiku. Novi Sad je, za Miloševo vreme, postao i Evropska prestonica mladih i prvi grad van EU koji je poneo titulu Evropske prestonice kulture.



Novosađani su mu tri puta ukazivali ogromno poverenje. Prvom u istoriji. Bio je dostojan. Gradio je i razvijao Srpsku Atinu. Imao je jasno zacrtan put napretka. Nije odstupao. Doveo je 29 investitora, koji su zaposlili 11.500 ljudi i uložili 263 miliona evra. Novi Sad, pored toga što je univerzitetski centar, postao je i centar razvoja novih tehnologija, što je znatno doprinelo standardu građana. Postao je više nego što je ikada bio.



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na osnovu odličnih rezultata, 2022. godine ukazao je Vučeviću veliko poverenje. Imenovan je za ministra odbrane i potpredsednika Vlade, a potom je, 2024. godine dobio mandat za sastav nove Vlade Srbije. Zakleo se na odanost Republici Srbiji. Svojom čašću obavezao se da će poštovati Ustav i zakon, da će dužnosti vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Nekima je san da budu premijeri. Vučeviću je san da brani Srbiju, Srbe i našu pravoslavnu veru.



Čast, savest, moral, odgovornost i posvećenost narodu Srbije, dokazao je kada je podneo ostavku na mesto predsednika Vlade Srbije, zbog tragedije koja se 1. novembra desila u Novom Sadu. Njegovi prethodnici to nisu činili, iako su, u njihovo vreme, Novi Sad zadesile tri teške tragedije, koje su odnele 17 mladih života. To je, dodatno, potvrdilo njegovu ljudsku veličinu.



Ono što ostavlja duboke posledice za naše društvo je ozbiljna podela. Ne u smislu brojeva i podrške građana, već pravljenja atmosfere u društvu da je sve na ivici sukoba. Došli smo do toga da se đaci prebrojavaju, da se nastavnici svađaju, roditelji prebrojavaju. To je smislio, slobodan sam da kažem, neko iz inostranstva. Udario je na najosetljiviju oblast našeg društva. Na obrazovanje dece. Podlo, smišljeno, da nam ugroze Srbiju. Sve se dešavalo posle toga, protesti, blokade, svađe, blokade puteva, mostova, nerazumevanje jednih za druge, bezbroj verbalnih, fizičkih sukoba širom Srbije. Koliko god da smo pokušavali da prizovemo na smirivanje strasti, kao po nekom neverovatnom, crnom scenariju, nešto bi se desilo. Kad god se činilo da može da se dođe do dijaloga, pojavljivala se neka nevidljiva ruka, koristila incidente i dodatno dizala tenzije. Ova politika, kojoj ja pripadam, stranka koju vodim, pokazuje najveći stepen odgovornosti, mora da donese nove zakonomernosti, da pokaže da je najodgovornija, objektivno. Srbiju moramo da sačuvamo kao državu. Bez Srbije smo kao drvo bez korena, kuća bez domaćina. Zato je moja neopoziva odluka da podnesem ostavku na mesto predsednika Vlade Srbije, rekao je tada Vučević.



Miloš Vučević je nosilac Ordena Svetog vladike Maksima Eparhije sremske, kao i gramate priznanja i zahvalnosti Eparhije bačke za izuzetan doprinos u razvoju duhovnog i crkvenog života, a u 2022. godini dobio je najveće priznanje Srpske pravoslavne crkve – Orden Svetog Save drugog stepena.



Dobitnik je i više priznanja, među kojima i povelje počasnog senatora Senata privrede Srbije 2014. godine. Iste godine dobio je i nagradu „Kapetan Miša Anastasijević“, koja mu je uručena kao lideru gradske uprave, za promociju evropskih vrednosti života u Novom Sadu. Dobitnik je i priznanja „Bela golubica“ u okviru programa „Tesla global foruma“.

Autor: Dubravka Bošković