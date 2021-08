ĐERLEK ODLUČAN: Kovid propusnice NISU DISKRIMINACIJA! Upozorio i na ozboljan problem u izvođenju nastave

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek podržava uvođenje kovid propusnica, a pobornik je i obavezne vakcinacije zdravstvenih, kao i prosvetnih radnika.

"Apsolutno sam za uvođenje kovid propusnica. 'Egzit' i drugi festivali pokazali su se kao odlična stvar, tu nismo imali povećanje broja novoobolelih. I ne bih se složio s pričama da je to kažnjavanje nevakcinisanih zato što možete ući i ako priložite potvrdu da ste preboleli kovid 19 ili ste negativni na antigenskom testu. Ako bismo samo delili na vakcinisane i nevakcinisane, to je diskriminacija, a ovako ne bi bilo diskriminacije, a zaštitili bismo živote ljudi", kategoričan je Đerlek.

"Potez s kovid propusnicama je potpuno opravdan i mnogo iskusnije i starije zemlje koje su vodile računa i o ličnom i o građanskom pravu su uvele kovid propusnice i to se pokazalo kao pozitivan potez. Zašto to i mi kao država ne bismo uradili", kazao je Đerlek gostujući na TV Prva i naveo da je to njegov lični stav, dodajući da bi plaćanje antigenskog testa u tom slučaju moglo bi da bude još jedna stimulacija za vakcinaciju, što bi pomoglo da ne produžavamo ovu agoniju i ne dozvolimo virusu da mutira.

Izjavio je da i je njegov lični stav kako bi trebalo uvesti obaveznu vakcinaciju zdravstvenih i prosvetnih radnika, ali je naglasio da on o tome ne odlučuje.

"Treba da iskoristimo Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jer je svega oko 50 odsto nastavnika vakcinisano i to može da bude ozbiljan problem u sprovođenju nastave. Krizni štab treba ozbiljno da razmisli kako će i zdravstveni i prosvetni radnici ući u ustanove gde obavljaju svoj posao jer bi bila katastrofa i nedopustivo da zdravstveni radnik zarazi pacijenta koji dođe da operiše, recimo, žučnu kesu ili da nastavnik zarazi učenika. Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nam daje dosta mogućnosti da ipak za te dve kategorije bude obavezna vakcinacija", rekao je Đerlek i dodao da je on pre tri dana sam primio treću dozu i to prvu komponentu Sputnjika V, koga je primio u dve doze jer "septembar je mesec respiratornih infekcija, često ulazi u kovid bolnice, a i preporučeno je da svi zdravstveni radnici prime treću dozu".

Đerlek je izrazio nadu će đaci krenuti u školu kao pre epidemije, jer nastava putem in