DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA: Uskoro se vraćaju LETNJE TEMPERATURE, ali jedan detalj će mnoge razočarati

Preovldava oblačno i kišovito, uz temperature oko 15°C, a nešto toplije sa temperaturama oko 25°C je na jugu i istoku Srbije, a u tim predelima ima i lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

I dok je u Beogradu danas dan kao usred oktobra, uz kišu i jesenjih 15°C, pre samo dva dana dana mereno je vrelih 35°C, navodi meteorolog Đorđe Đurić u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi.

Kako kaže, ovakvo vreme nam je stiglo sa Jadranskog mora:

Ovaj oblačni sistem sa padavinama stigao nam je sa Jadranskog mora, tj. sa jugozapada. U toku prethodne noći snažan oblačni sistem obrušio sa srenjeg i južnog dela Jadrana na Dalmaciju, Hercegovinu i Crnu Goru i prekinuo u ovim predelima višemesečnu sušu, a doneo je snažne grmljavinske oluje i obilne pljuskove, koje su uslovile bujice na ulicama Dubrovnika, Budve, Herceg Novog i drugim primorskim predelima. Ova kiša usloviće i gašenje mnogiih šumskih požara u ovim predelima. Nakon kratkotrajnog smirivanja vremena, novi talas nestabilnosti zahvatiće pomenutu oblast, tako da se do kraja sedmice i u oblasti Jadrana i crnogorskog primorja očekuje veoma promenljivo i kišovito, uz uslove i za grmljavinske oluje i obilnije padavine.

- Četvrtak će severnoj polovini Srbije i Beogradu doneti znatno više sunca i toplije vreme, dok se u ostalim predelima očekuje promenljivo oblačno, uz kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Nakon jutarnjih 11 do 17°C, u Beogradu 14°C, maksimalna temperatura od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C - navodi Đurić.

Već u petak u toku jutra sever Srbije zahvatiće prodor hladnog fronta sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i prodor veoma sveže vazdušne mase. Ovaj hladni front premeštaće se tokom dana prema centralnim predelima Srbije, a jedino će na jugu i istoku tokom celog dana ostatati sunčano i toplo. Maksimalna temperatura od 18°C na severu do 30°C na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 20°C. Hladni front posle podne i pred kraj dana stići će i do jugoistoka Srbije, ali u vidu skretanja južnog vetra na jak severozapadni.

Vremenska prognoza za vikend

Za vikend u većem delu Srbije pod uticajem ciklona sa Jadranskog mora biće umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na severu i zapadu Srbije, uz relativno sveže vreme, dok će na jugu i istoku biti toplije i znatno više sunčanije. Maksimalna temperatura na severu i zapadu Srbije biće od 17 do 23°C, a na jugu i istoku Srbije od 25 do 29°C. Sekundarni ciklon u Jadranskom moru nastaće kao posledica primarnog ciklona iznad centralne Evrope.

- U ponedeljak stabilizacija vremena i porast temperatura, pa bi tokom većeg dela sledeće sedmice bilo znatno sunčanije i toplije, uz povratak prijatnih letnjih temperatura, ali bi jutra bila relativno sveža. Oko 1. septembra bilo bi uslova za jedno manje prolazno naoblačenje sa kratkotrajnim padavinama - zaključuje Đurić.