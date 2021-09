DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA! Konačno prijatnije temperature, a evo kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu

Danas relativno sveže, ali sa prijatnom temperaturom. Biće suvo sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Više sunčanih sati biće na severozapadu i zapadu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 21°C u Dimitrovgradu do 25°C u Negotinu.

U Beogradu malo svežije od proseka uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 22°C.

U Nišu malo svežije od proseka uz sunčane intervale i promenljivu oblačnost. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 23°C.

Užički region - Relativno sveže, ali sa prijatnom temperaturom. Biće suvo sa dužim sunčanim periodima uz umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 23°C, na Zlatiboru i Tari do 18°C.

Vojvodina - Relativno sveže za ovo doba godine, ali sa prijatnom temperaturom uz sunčane periode i umerenu oblačnost. Više sunčanih sati biće na severozapadu i zapadu Vojvodine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 23°C.

Vreme narednih dana - U petak nakon vrlo svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7°C u Požegi do 13°C u Beogradu, a maksimalna od 23°C do 26°C.

Za vikend još toplije i pretežno sunčano sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Na jugu Srbije u nedelju malo više oblaka. Početkom iduće sedmice temperatura u manjem opadanju, ali se zadržava pretežno suvo vreme.

