KAKO I GDE VAKCINISATI DECU PROTIV KORONAVIRUSA? Dr Nenad Bjelica objašnjava proceduru

Brojni roditelji i dalje imaju nepoznanice gde i kako vakcinisati decu protiv koronavirusa, a posebno onu uzrasta od 12 do 15 godina. Ključno mesto je dom zdravlja, a osoba izabrani pedijatar.

Dr Nenad Bjelica, direktor DZ "Dr Simo Milošević" u opštini Čukarica u Beogradu objašnjava koja je procedura.

- Sva deca od 12 do 18 godina moraju da imaju saglasnost pedijatra za vakcinaciju, s tim što oni uzrasta od 12 do 15 godina moraju da imaju i pismenu saglasnost roditelja ili staratelja, a što nije potrebno za starije od 15 godina. Vakcinacija dece od 12 do 15 godina je prvenstveno preporučena za gojaznu decu i decu s komorbiditetima, kojima bi kovid 19 bio ogroman rizik po već narušeno zdravlje. Tu decu pedijatri šalju i kod supspecijaliste za datu granu medicine, pa onda daju saglasnost za vakcinaciju. Ali mogu i sva deca da se vakcinišu - kaže dr Bjelica.

On podseća da je samo "Fajzerova" vakcina odobrena za vakcinaciju mlađih od 18 godina, a ona zahteva i posebne frižidere i hladni lanac i zato ne može da bude na svakom mestu u domu zdravlja.

- "Fajzerove" vakcine nije moguće čuvati van vakcinalnog punkta, pa i deca idu na taj punkt, koji je deo doma zdravlja. Nema gužvi, mogu doći kad hoće, samo ako hoće oni ili to dozvoljavaju i njihovi roditelji. Manje od 1% dece s opštine Čukarica je vakcinisano - kaže dr Bjelica.

