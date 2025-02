Jezivi detalji užasa u Brčkom: Roditelji ostave decu na čuvanje 'kod tete', pa odu i ne vraćaju se

Na području Distrikta Brčko, u naselju Ivici, pronađeno je 31 dete uzrasta od 0 do 12 godina.

Neka deca su imala hrvatske pasoše, a zbog sumnje u počinjenje nekoliko krivičnih dela, među kojima je i trgovina ljudima uhapšeno je više osoba. Do sada je uhapšeno pet osoba, a rečeno je da ima naznaka da će biti uhapšene još tri osobe.

"Ovaj broj očigledno će biti verovatno i veći i apel policije je opravdan", rekao je novinar Miroslav Obradović.

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić naveo je kako zabrinjava pitanje koliko je dugo to bilo u komšiluku, a niko nije reagovao. Zahvalio se radnicima Centra za socijalni rad koje su i otkrile ovaj slučaj.

"Ne bih se složio da niko nije primetio. Meštani su rekli da su videli tu decu bezbroj puta. Ali, što je normalno jer "teta čuva decu". Takvih slučajeva imate u raznim mestima. Odvedete decu da ih teta čuva ili obratno. Kako se saznalo? Nezvanično informacija koja je došla do nas je da se devojčica od 12 godina koja je bila tu iskrala i potražila pomoć. Pitanje je zašto su deca manja od godinu dana starosti kod nekoga u kući na čuvanju, a školska deca van škola? Dobili smo informacije da su neki roditelji ostavili decu duži period tu na čuvanje. Do nekih roditelja su došli, neke još traže", rekao je Obradović u Njuznajtu, prenosi Atvbl.

Novinar je rekao kako se Ivici nalaze na 2,5 km od centra grada, iza Bolnice Brčko.

"To se dešavalo svima nama na očima, što je zabrinjavajuće. Ovo je prvi put u istoriji Brčkog da se ovakve stvari dešavaju. To je šokiralo kompletnu javnost jer se dešavalo u našem komšiluku a nismo primetili ili nismo želeli od svojih problema", naveo je on.

Prema nezvaničnim informacijama, roditelji su ostavljali decu na čuvanje kada odlaze na rad u inostranstvo.

"Nijedno od ove dece nije s područja Brčkog", rekao je Obradović.

Autor: Marija Radić