NOVI DETALJI IZ KUĆE STRAVE U BRČKOM: Deca spavala na golim dušecima, ostavljali decu jer ih je mnogo kod kuće

Prošle nedelje u mestu Ivici kod Brčkog, na samoj granici s Hrvatskom, otkrivena je kuća strave u kojoj je boravilo 31 dete starosti od nekoliko meseci do 12 godina. Novinarka Suada Mujdanović opisala je užasne uslove u kojima su mališani živeli - zidovi prekriveni vlagom do pola, a deca su spavala na golim dušecima, bez posteljine.

- Krenuli smo da ispitujemo komšije o tome ko je zapravo čuvao tu decu, ko je sve učestvovao. Pre mog uključenja u Dnevnik, meni prilazi jedan gospodin i kaže mi: "Šta vi novinari pričate da su deca ukradena? Nisu, evo ja sam došao po svoje dete". Ja sam u razgovoru sa njim saznala da je njegova supruga u tom momentu bila na ispitivanju u policiji - kaže Suada.

Pomenuti muškarac joj je, kako kaže, ispričao da njegova supruga živi u Hrvatskoj sa šestoro njihovo dece, a on u Banjaluci.

- Dvoje dece je poverio na čuvanje decu toj gospođi u Brčkom. On meni kaže: "Ja redovno plaćam toj gospođi usluge". Na moje pitanje zbog čega deca ne žive sa njim, on je rekao: "Pa puno nas je". Pa, ako ima mesta za šestoro dece, ima i za dvoje. Bila sam zaprepašćena tom činjenicom. Ne mogu da verujem da jedan roditelj može da poveri na čuvanje decu nepoznatoj osobi - ispričala je.

Kako je Suada istakla, prema nezvaničnim informacijama, u toj kući nije bilo ni jedno dete iz Brčko distrikta i trenutno je najveći problem što ne može da se utvrdi identitet dece.

- Meni prvo nije jasno kako su ta deca dospela u Brčko distrikt. Zašto niko od komšija to nije nikad pijavio? Nemoguće da neka osoba u svom dvorištu ima 31 dete i da niko ne čuje dečiju buku, a tu ima i beba - dodala je.

Deca spavala na golim dušecima

Suada je opisala u kakvim su uslovima deca živela, na osnovu onoga što su joj kolege sa terena prenele. Rekla je da su zidovi bili vlažni do pola, da deca nisu imala posteljinu, već su spavala na golim dušecima.

A kako je istakla, posebno joj je "zaparala uši" izjava prve komšinice.

- Ona je rekla da je to sve bilo u redu i da ta gospođa godinama čuva decu i pitala zbog čega pobuna kada su policajci i političari dovodili svoju decu na čuvanje tu. Rekla je i da je često komunicirala sa decom, da im je davala keks. Takođe, ispričala mi je da su zbog podrške koju je ovaj slučaj dobio u tom mestu i podelila priču svoje prijateljice kojoj je jedna žena ponudila da čuva dete upravo u toj kući strave. Javila mi se čak nakon mog uključenja u Dnevnik moja bliska prijateljica i rekla da joj se pre nekoliko godina javila ta žena i ponudila joj da svoje dete ostavi na čuvanje kod nje, da dete može nekada i da prespava. Kaže da kada je ušla unutra i videla kako izgleda to iznutra, da su deca zapuštena i da je sve prljavo, nije to uradila - ispričala je Suada.

Autor: Jovana Nerić