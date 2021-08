Glumac Dragan Bjelogrlić nudio je režiseru Predragu Gagi Antonijeviću mito ako on, kao član komisije Filmskog centra Srbije, izdejstvuje finansijsku podršku filmu "Jesen samuraja". Ove navode bi mogla da dokaže i prepiska do koje je Pink.rs došao.

Glumac Dragan Bjelogrlić priveden je 23. avgusta jer je mučki s leđa napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića i udario ga više puta u glavu.

Kako je za Pink ispričao reditelj, Draganu Bjelogrliću, između ostalog, smeta film "Dara iz Jasenovca", te je on jedan od razloga zašto je došlo do sukoba.

Međutim, motiv je još jedan!

Njih dvojica su, inače, u sukobu već nekoliko godina - Antonijević javno optužio Bjelogrlića da mu je 2016. godine nudio mito da bi podržao film "Jesen samuraja", dok je Bjelogrlić je te navode demantovao.

Bjelogrlić je tada, navodno, poslao mejl Antonijeviću sa detaljima svoje ponude, a Pink.rs došao je u posed prepiske:

- Oni će mi dati sledeće nedelje budžet da vidi moj Goran (brat i suvlasnik "Kobra filma", prim.aut.) koliko im još treba da završe. Kažu da imaju još tri-četiri nedelje da snimaju i da im treba oko 250.000 (evra, prim.aut.). E sad, oni se nadaju da ćete im vi dati pare. Moje procena je da je to teško, na osnovu scenarija, ali, kako je preporuka da nam treba komedija i kako imamo problem sa publikom, možda bi mogli da donesete neki "lex specialis", da zajedno možda sa UO donesete odluku da im se da 15 miliona da završe film. U tom slučaju bih ja pokušao da uđem sa 100.000, da im tražim prvenstvo naplate (od njihovih 75 odsto 25 odsto ima distributer koji im je dao 50.000). Cenim da bi se pokrio od 100-120.000 gledalaca i onda bi išla zarada. Ukoliko bi im rekao da ću ja da sredim FCS, mogao bih da im tražim, ne znam, 35-40%, i da to ti i ja delimo - napisao je glumac u mejlu koji je poslao Antonijeviću i dodao:

Mislim da bi to naišlo i na dobru reakciju filmskog sveta. Razmisli, možda rizikujem mnogo, posle svega što sam uradio. Ti bi ostao zaštićen, ja bih prebacio na UO, ali opet ne znam. Razmisli, ti sa strane bolje vidiš stvari. Cenim da bi moglo da se zaradi oko 100 soma, a možda i više. Opet, nikad se ne zna.

Reditelj je na pomenuti mejl odgovorio samo jednom rečenicom - "Ne, nikako po svim osnovama", na šta mu je Bjelogrlić napisao da u tom slučaju obriše spornu prepisku.

Predrag Antonijević uputio je tada pismo Asocijaciji filmskih reditelja u kome odgovara na optužbe iznete na njegov račun na sastanku Grupacije za kinematografiju, čiji je predsednik upravo Dragan Bjelogrlić.

- Neke kolege su spekulisale da zbog zauzetosti nisam čitao predložena scenarija, dovodeći tako u sumnju moj profesionalni i moralni integritet bez ikakvih dokaza. Čitam sve i to od prve do poslednje strane. Jer da ne čitam, ko zna da li bi filmovi kao „Ajvar“, „Šavovi“, „Zlogonje“ i mnogi drugi bez mog glasa u komisiji dobili podršku ili bi se podela sredstava nastavila po starom običaju i to među nekolicinom proverenih 'igrača' - naveo je tada Antonijević.

On je dodao da ne podleže pritiscima ni obećanjima određenih grupa koje bi želele da utiču na njegov glas u komisiji, te tvrdi da su mu se javljali i pokušavali 'razni'.

- Zato me posebno vređa kada neko poput Dragana Bjelogrlića uopšte ima hrabrosti da na sastanku takozvane Grupacije, čiji je predsednik, bilo kako komentariše i morališe o mom učešću u komisiji. Govorimo o čoveku koji mi je nudio mito za podršku filmu „Jesen samuraja“. U slučaju dogovora bio je spreman da im se nametne kao koproducent i 'pomogne' finansiranje filma koji sam i pre njegovog javljanja hteo da podržim svojim glasom jer mi se mnogo dopadao „Mali Buda“ i potencijal „Samuraja“. Tako me je stavio u veoma nezgodnu situaciju. Hteo sam da obavestim Upravni odbor FCS, ali mi je bilo žao jer bi to verovatno vodilo diskriminaciji „Samuraja“, a možda i celog konkursa. A opet ako se Bjelogrlić zaista uključi kao producent u „Samuraja“, onda im sigurno ne bih mogao dati svoj glas, što ne bi bilo fer prema autorima. Zato sam odlučio da sačekam i bio sam u pravu. Kad je dobio negativan odgovor od mene, Bjelogrlić je ostavio „Samuraja“ i odleteo da verovatno lešinari na nekom drugom mestu - naveo je, između ostalog, Gaga Antonijević.

On je tada i priložio prepisku sa Bjelogrlićem iz 2016. godine.

Bjelogrlić negirao optužbe Nakon što je Antonijević spornu prepisku sa Bjelogrlićem u kojoj mu ovaj nudi mito poslao u prilogu mejla članovima Asocijacije filmskih reditelja Srbije, ova organizacija upitala je glumca da prokomentariše pomenute navode. Bjelogrlić je negirao ove navode, a ovim povodom ponovo se oglasio i Antonijević. - Odgovor Bjelogrlića na moje pismo bi bio jako zabavan da posredi nije ozbiljna stvar. Pogotovu tvrdnja da sam našu prepisku u kojoj mi nudi mito falsifikovao i da će on to dokazati pred nadležnim organima. E, da ne bi sad svi večno čekali da se on tim organima obrati ja sam već preduzeo korake u tom pravcu. Ne treba lažova i korupcionaša pustiti da pod pretpostavkom nevinosti nastavi sa mahinacijama - naveo je Antonijević i dodao da ima zvanični izveštaj Gmaila sa koje adrese mu je Bjelogrlić poslao svoje imejlove.

Autor: I. P.