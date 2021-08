SRPKINJE OTKRILE KAKO ŠPIJUNIRAJU MOMKE: Mogu da im prate KRETANJE UŽIVO - Toliko su se izveštile, da nema šanse da ih 'provale' (FOTO)

Ako sumnjate da vam je partner neveran, nije isključeno da ste pribegli nekom od ovih trikova za špijunažu. Srpkinje su otkrile svoj recept - evo kako da znate da vas dečko vara...

Trikovi kojima devojke "špijuniraju" svoje momke kruže Internetom, a mnoge dame su se toliko izveštile da svakodnevno otrkivaju nove "cake" koje im pomažu da uhvate preljubnika na delu.

Obično ova vrsta "špijunaže" podrazumeva "vršljanje" po partnerovom telefonu, a izgleda da se istim trikovima služe i devojke u Srbiji.

Na raznoraznim forumima one su otkrile šta rade, koje aplikacije proveravaju, kao i do kakvih su saznanja došle...

I Srpkinje očigledno "kradu zanat" od devojaka u inostranstvu, što je jedna forumašica otkrila...

- Pre neki dan sam na internetu našla članak u kom piše na koji način je moguće pratiti svog dečka, i u svakom trenutku znati gde se nalazi. Kada sam njemu predložila ideju da otvorimo naloge za taj 'Google Latitude', pa da na mapi uvek vidimo gde je onaj drugi, on se razbesneo. Rekao mi je da ja nemam poverenja u njega i nije hteo da čuje za to! Nikad ranije nisam pomislila da me vara, ali ovo mi je mnogo sumnjivo. On kaže da ako mu verujem, ne trebaju mi nikakve mape, ali opet, ako ne radi ništa sumnjivo, zasto mi ne da da vidim gde je - otkrila je jedna devojka na forumu portala "ana.rs".

Jedan od sigurnih načina da posumnjate da vas partner vara jeste kada zaključava telefon i nosi ga stalno sa sobom. Ali i takvom ponašanju su Srpkinje doskočile.

- Nikad neću zaboraviti kako sam špijunirala jednom bivšeg. Stajao mi prozor na 'WhatsApp-u' sa njim otvoren tri, četiri sata, ne bih li videla koliko često ulazi i koliko se prosečno zadržava, pa sam izvlačila neke zaključke…. Toga sam se setila upravo sasvim slučajno. Radim isto opet - otkrila je devojka na Tviteru.

Neke kažu da isto rade i sa "Viber" aplikacijom, kao "Messenger-om". Drže ih otvorene i neprestano gledaju kada će se pojaviti zeleno svetlo i ko je od potencijalno sumnjivih devojaka istovremeno onlajn.

U ekstremnim slučajevima otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i dopisuju se sa svojim momcima predstavljajući se kao neko drugi i čekajući trenutak da ih pozovu na sastanak.