BRNABIĆ SAOPŠTILA FENOMENALNE VESTI: Uverena sam da će rast BDP-a biti iznad 6,5 odsto

Uvereni smo da će rast bruto domaćeg proizvoda do kraja ove godine biti iznad 6,5 odsto, što je fenomenalna vest za sve građane Srbije, jer to znači da će rasti i plate i penzije, izjavila je večeras premijerka Srbije Ana Brnabić.

"Trudićemo se da to bude što više da bi naša ekonomija nastavila da raste", rekla je Brnabić za Pink.

Navela je da imamo i nove investicije i dodala da očekuje da se u našoj zemlji dodatno "podigne" industrijska proizvodnja.

"Sve to ide kako treba. Uvek razmišljam dokle smo došli na putu do našeg cilja koji smo postavili da do 2025. godine prosečna plata bude 900 evra, a penzije 430, 440 evra i za sada smo na dobrom putu. Ali, moramo da nastavimo da se borimo, sve od nas zavisi", dodala je Brnabić.