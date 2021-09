KON ZA PINK: Imaćemo ENDEMIJU koronavirusa koji može da potraje i do sto godina - VIRUS ĆE SVAKAKO DOĆI DO ČOVEKA KOJI NIJE VAKCINISAN! (VIDEO)

Imunolog dr Predrag Kon i član Kriznog štaba ističe da modeli koji su napravljeni, kada je u pitanju odvijanje nastave u školama, jesu dosta ambiciozniji u odnosu na prošlu godinu.

Kako dodaje, svaka škola će funkcionisati zasebno, gde je sve pripremljeno tako da dobro funkcioniše.

- Bitno je reći da se bolesno dete ne šalje u školu. Svako dete koje ima temperaturu ili virus koji može da ukazuje na kovid, treba da ostane kod kuće i uči online - priča Kon.

KOVID PROPUSNICE

Kon dodaje da festivali koji su održani u Srbiji, jesu dobro funkcionisali, a kako objašnjava, kovid propusnice jesu nešto što je do sada rađeno i praktikovano, a što se od sada prenosi i na niži nivo, odnosno slavlja, venčanja, i proslave.

- Ako država stane iza toga da postoje kovid propusnice, svima će biti lakše. Jer taj neko ko organizuje neko slavlje ili okupljanje, neće imati problem da objašnjava zašto neko negde ne može da se pojavi - objašnjava Kon.

Kon dodaje, da će u svakom kovid istraživanju biti bitan faktor, da li je neko vakcinisan, jer će se to uskoro podrazumevati.

- Dobra stvar u svemu je da nema paničnog straha. Da, ima deset odsto ljudi koji se ozbiljno bore i ozbiljno su uplašeni. Taj iracionalni strah koji vodi u panuku nije dobar, a mala doza straha, jeste normalno - nastavlja Kon za Pink.

Kon ističe da odluka da se neko ne vakciniše, jeste odluka da se neko izloži virusu.

- Imaćemo endemiju koja može da potraje i do sto godina. Ostao je virus na planeti i biće sa nama, pitanje je koliko. Prema tome, to znači da će se menjati taj način pojavljivanja u zavisnosti od toga kako će se menjati virus, a on će, kad - tad doći do čoveka koji nije vakcinisan - priča Kon.

Kada su u pitanju kovid posledice, Kon ističe da se to, na žalost, odražava i na najmlađe.

- Ljudi pričaju i govore o nekim posledicama posle vakcinisanja, a te priče su prenapumpane - podvlači Kon.

VAKCINACIJA MEDICINARA I PROSVETNIH RADNIKA

Kada je u pitanju obavezna vakcinacija medicinara i prosvetnih radnika, Kon dodaje da je jasno da je to etička stvar, i da je prva i osnovna stvar, da neko ko se bavi takvom vrstom posla ne sme da naškodi drugimai time ih životno ugrozi.

Kada je u pitanju broj kovid pacijenata, Kon dodaje da će se brojke ove nedelje menjati između 2.500 i 2.600 zaraženih, najavljujući da će sledeće nedelje zasigurno biti oko 3.000 kovid pozitivnih.

MERE ZAŠTITE U ŠKOLAMA

Kon ističe da će se neposredna nastava odvijati u zelenim zonama.

- Na ulazu u školu se stavlja maska, a u školskom dvorištu nije obavezna, osim kada se sreću, stoje u nekim grupama - objašnjava Kon.

Kako dodaje, kod najmlađih đaka se ne očekuju problemi, međutim, kako ističe, problem će biti stariji đaci.

- Treba ih opominjati - podvlači Kon.

