ĐACI OD DANAS PONOVO U KLUPAMA: Evo po kom modelu će se odvijati nastava i koja pravila važe

Na osnovu odluke Tima za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola, u prvoj nedelji nove školske godine u svim osnovnim i srednjim školama biće organizovana neposredna nastava, osim u 15 opština, gde će se održavati drugi model rada, kombinovanjem neposredne i nastave na daljinu, dok će odeljenja biti podeljena u grupe.

Tih 15 opština su, prema poslednjim podacima, Kladovo, Petrovac na Mlavi, Nova Varoš, Priboj, Užice, Valjevo, Despotovac, Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Rekovac, Chuprija, Preševo, Novi Pazar i Bojnik i u tim sredinama nastava će se odvijati po kombinovanom modelu. Tutin je jedina opština u kojoj će nastava u srednjim školama biti organizovana prema trećem modelu, odnosno onlajn, zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Opštine podeljene u tri kategorije i pet zona

Da li će opština ili grad, odnosno škole u njima, biti u zelenoj, žutoj ili crvenoj zoni, odnosno koji će se model nastave primenjivati, zavisiće pre svega od dva osnovna pokazatelja: broja novozaraženih na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana (koji primenjuje i evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti ECDC), kao i procenta pozitivnih testova u poslednje dve nedelje.

Na osnovu broja zaraženih oni će biti podeljeni u zelenu zonu sa najnižim rizikom (ispod 50 zaraženih na 100.000), zelenu sa manjim rizikom (50-150 na 100.000), žutu sa umerenim rizikom (150-300 na 100.000), crvenu sa većim rizikom (300-600 na 100.000) i crvenu sa izuzetno visokim rizikom (preko 600 na 100.000).

Na osnovu procenta pozitivnih testova oni će takođe biti podeljeni u pet kategorija: oni koji imaju manje od 3% pozitivnih, onih od 3 do 6%, pa od 6 do 15%, onih od 15 do 25% i onih sa preko 25 odsto pozitivnih testova.

Detaljan plan obrazovno-vaspitnog rada u školskoj godini, usvojen je na Kriznom štabu i podrazumeva tri modela, a resorno Ministarstvo poslalo je školama dopisi u vezi sa primenom epidemioloških mera.

Prvi model pripada slobodnom okruženju za sve učenike, što podrazumeva da sede zajedno, nose masku samo dok razgovaraju i odgovorajau, da vakcinisani nastavnici ne nose masku dok ne priđu uceniku na 1,5 metara.

Drugi model nastave je kombinovan, jedan dan onlajn, drugi dan neposredna nastava, dok u srednjim školama to znači smenu kombinovanog modela na dnevnom nivou, a ne sedmičnom.

Treći model je za najugroženije lokalne samouprave, koji podrazumeva za srednjoškolce onlajn nastavu, za osnovce do 4. razreda kombinovanu nastavu od 30 minuta i grupe od 16 ucenika, a za osnovce od 5. do 8. razreda smenjivaće se u danu po modelu nastave.

Ministarstvo prosvete saopštilo je ranije i da danas u školu neće krenuti samo učenici koji boluju od kovida-19 ili su u karantinu zbog bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

