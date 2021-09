DETALJNA RAČUNICA: Evo kako da PROĐETE JEFTINIJE KADA UZIMATE KREDIT! Uz jednu caku ćete banci VRAĆATI MANJE PARA

Tražnja za keš kreditima raste, a uslovi su sve rigorozniji.

Iz godine u godinu zahteva za kredit je sve više, ali se ne radi o prevelikim iznosima novca, već se radi od, na primer, hiljadu do nekoliko hiljada evra, za šta je potrebno ispuniti nekoliko uslova. Novi uslov koji se pojavio kao posledica krize izazvane koronavirusom jeste da klijent banke radi posao koji ne spada u grupu rizičnih gde spadaju turizam, hotelijerstvo, rent-a-kar i slične oblasti koje su zbog restriktivnih mera prestale da funkcionišu na optimalan način.

Pored toga, uslov je i stalan radni odnos kod trenutnog poslodavca. Neke banke traže da je to kod trenutnog poslodavca tri meseca, neke šest, neke između 3 i 6 meseci, kao i da se plata prima isključivo preko računa, a klijent mora biti "čist" i u kreditnom birou. Ukoliko je klijent kasnio sa otplatom nekih potraživanja, nakon otplate poslednje rate mora da prođe dve godine kako bi kreditni biro odobrio zaduživanje.

Ukoliko klijent ispunjava pomenute uslove, od dokumenata su mu potrebni zahtev za odobrenje kredita, rešenje o administrativnoj zabrani u dva primerka overena kod poslodavca, penzioni čekovi za poslednje 3 penzije, original Izvod banke za prethodnih 3, 6 do 12 o zaradama odnsno visini penzije, i saglasnost za Kreditni biro. Od trenutka odobravanja zahteva do isplate klijenta, potrebno je čekati od 24h do 7 dana, u zavisnosti od banke do banke.

Kamate se kreću od 8% do 12%. U prevodu, za pozajmicu od 100.000 dinara uz rok otplate na 12 meseci pri kamatnoj stopi od 10%, rata bi bila 8.791 dinar, a iznos koji bi vratio je 105.499,08 dinara. Pomenuti kredit može biti i do 2.000 dinara jefitiniji za klijente koji apliciraju onlajn, gde bi se za 100.000 kredita sa rokom otplate od godinu dana vratilo 103.000 kredita.