ALARMANTNO! Za 4 godine u saobraćaju povređeno 1.790 dece, POGINULA 44 OSNOVCA

Državna Agencija za bezbednost saobraćaja apelovala je juče, povodom početka školske godine, da vozači posebno budu oprezni jer se očekuje pojačan saobraćaj u zonama škola i naselja.

Agencija je podsetila da je za četiri godine 1.790 dece, koja su bila pešaci, povređeno u saobraćaju, od čega 182 u zonama škola.

Vozačima je poručeno da je u zonama škola u naselju ograničenje brzine 30 kilometara na sat, dok je u takvim zonama van naseljenih mesta ograničenje 50 kilometara na sat.

Iz Agencije dodaju da je primena epidemioloških mera uticala na održavanje nastave i promene navika i ponašanja svih učesnika u saobraćaju.

- Deca nisu aktivno učestvovala u saobraćaju na putu od škole do kuće, a to je relacija na kojoj dolazi do povreda i saobraćajnih nezgoda u kojima deca osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta najčešće stradaju. Posebnu pažnju treba obratiti na kretanje dece u grupama, jer su tada skloniji da svu pažnju posvete međusobnom igranju, a ne učešću u saobraćaju - poručila je Agencija.

Podaci Agencije za bezbednost saobraćaja ukazuju da deca najčešće stradaju u svojstvu vozača, pešaka i putnika u vozilu.

U periodu od 2016. do 2020. godine u saobraćaju je poginulo 44 dece osnovnoškolskog uzrasta, od čega 13 kao pešaci, 24 kao putnici i sedam kao vozači.

Od ukupno 13 poginulih dece pešaka, četvoro je život izgubilo na pešačkom prelazu.

Za te četiri godine bilo je 1.790 povređene dece u svojstvu pešaka, od toga 182 je povređeno u zoni škole, a 577 na pešačkom prelazu.

Agencija je navela da od ukupno 24 poginule dece u svojstvu putnika u vozilu, 21 dete je život izgubilo u putničkom automobilu, dvoje na traktoru i jedno na biciklu.

U svojstvu vozača život je izgubilo sedmoro dece školskog uzrasta i to šestoro na bicklu, a jedno kao vozač putničkog vozila.

Agencija je istakla da je prošle godine prvi put, u poslednjih deset godina, evidentirano da je dete poginulo u svojstvu vozača putničkog automobila.

- Molimo sve roditelje da čuvaju svu decu u saobraćaju i da budu primer ispravnog učestvovanja u saobraćaju kako bi deca izgradila ispravne stavove i usvojila važnost bezbednog ponašanja u saobraćaju - poručila je Agencija.

Vozače su podsetili i da se kazne i kazneni poeni dupliraju ukoliko prave saobraćajne prekršaje u prisustvu dece.

