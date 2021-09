PIK TALASA TEK SLEDI! SRBIJA SE PRIPREMA ZA JOŠ JEDAN UDAR KORONE -Lekarima se prekida odmor, zapošljavaju se, otvaraju bolnice i ambulante

Prema poslednjim informacijama, u Srbiji je za dan kovid 19 potvrđen kod više od 3.500 osoba a to je ono što je struka i očekivala.

Srbija se uveliko sprema za još jedan udar korone, koji se prema rečima epidemiologa očekuje polovinom septembra. Novi, četvrti talas, uveliko traje, danas smo prešli 3.500 novih zaraženih za 24 sata kojih se struka pribojavala, bolnice se pune, raste broj ljudi koji dišu pomoću respiratora, lekarima se prekidaju odmori, a novi traže da se zaposle.

Da se situacija komplikuje upravo govori primer iz Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu, čiji je direktor prof. dr Predrag Sazdanović zbog povećanja broja hospitalizovanih pacijenata zaraženih virusom korona, ali i kako bi se bez zastoja lečili non-kovid pacijenti, doneo odluku da svi zaposleni moraju da se vrate sa godišnjeg odmora do 6. septembra. Posle tog datuma se neće ni odobravati odlazak na odmor.

Tim povodom ministar zdravlja Zlatibor Lončar je rekao danas na otvaranju nove kovid bolnice u Novom Sadu, da su bili prinuđeni da to urade da se ne bi zanemario nijedan pacijent.

- Transformišemo sistem shodno situaciji. Trenutno se nalazimo u ozbiljnoj situaciji, stoga smo prinuđeni da deo naših zdravstvenih radnika koji su već preko dve nedelje na godišnjem odmoru da povučemo, ne samo zbog povećanja broja obolelih od korone, već da bismo pokušali da pružimo zdravstvenu pomoć i pacijentima koji nisu oboleli od korone. Posle ovoliko vremena borbe protiv korone moramo da vodimo računa i o pacijentima koji su negativni. I ti ljudi moraju da se leče, da imaju uslove - rekao je Lončar.

Kako bi svi bili zbrinuti, a što opet zabrinjava, jeste i to što je Univerzitetski klinički centar Srbije raspisao konkurs za medicinare koji bi radili u Kovid bolnici, a zbog povećanog obima posla.

Traži se ukupno 66 lekara: 31 doktor medicine ili specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije i 35 doktora medicine ili specijalista interne medicine, kao i 750 medicinskih tehničara.

Srbija pokušava sa kovidom da se obračuna vakcinacijom protiv ove pošasti, međutim, iako je u našoj zemlji počelo i davanje treće doze i uveliko se vakcinišu i deca, daleko smo od kolektivnog imuniteta, što je danas u Novom Sadu istakla i premijerka Ana Brnabić.

Treća doza bez zakazivanja

Prema njenim rečima, u Srbiji je vakcinisano 51,6 odsto punoletnog stanovništva, što je još nedovoljno za kolektivni imutitet.

- To nije ni približno dovoljno za kolektivni imunitet, to je ono što zadaje probleme zdravstvenom sistemu i zdravstvenim radnicima, što omogućava da se korona širi - upozorila je Brnabićeva i još jednom apelovala na na sve građane koji nisu vakcinisani, da to učine.

Kako bi se ubrzalo i davanje treće doze, ona je bez zakazivanja omogućena je na svim gradskim beogradskim opštinama u domovima zdravlja ili ambulantama. U ovom trenutku u Beogradu funkcioniše 25 punktova na koje građani mogu da dođu bez ikakvog zakazivanja, pod uslovom da je od primanja druge doze vakcine prošlo više od šest meseci.

Kovid ambulante produžile radno vreme

Zbog pogoršanja epidemijske situacije, kovid-ambulantama je od 28. avgusta produženo radno vreme.

Sada one radnim danima rade od 7 do 20 sati, a subotom od osam do 18.

Bolnice koje su bile u kovid sistemu, poput KBC "Zvezdara", Bežanijska kosa", "Zemun" još su van kovid sistema, ali ako zaista dostignemo 6.000 i 7.000 zaraženih na dnevnom nivou kao u trećem talasu, nije isključeno ni da će ono obući opet skafandere.

Škole na oprezu - po principu semafora

Nova školska godina je počela regularno svuda osim u Tutinu, ali su na oprezu. Svakog petka će se donositi odluka u skladu sa epidemiološkom situacijom, eventualno prelaziti na onlajn nastavu.

Već juče nisu sva deca bila u klupama, kao na primer u Osnovnoj školi "Milan Rakić" na Novom Beogradu. Deca trećeg i četvrtog razreda su pred 1. septembar bila na rekreativnoj nastavi na Divčibarama, odakle se 29 vratilo zaraženo, pa do sledeće srede školu pohađaju od kuće.

Prešli 3.500, pik tek sledi

Srbija je juče opet prešla cifru od 3.000 potvrđenih slučajeva za 24 sata.

Profesor informatike Petar Kočović, koji je za početak četvrtog talasa korona virusa uzeo 2. jul, pik očekuje oko 20. septembra.

- U piku ćemo imati 5.500 - 8.500 zaraženih. Ključna nedelja su ova i sledeća. Ako bude manji broj zaraženih, onda ćemo se zadržati na donjoj granici, a ako bude veći, dostići ćemo gornji broj - naveo je Kočović pre dva dana za Telegraf.rs dodajući da je raspon trenutno veliki, ali da će se vremenom smanjivati.

Na primeru košarkaške utakmice kaže da je na osnovu prve četvrtine nemoguće prognozirati kraj. Ipak, postoje značajna poklapanja sa pređašnjim iskustvom Srbije u borbi sa epidemijom.

Kraj epidemije 8. decembra?

- Ako je kraj 8. decembra, mi nismo još na polovini, nego smo prošli četvrtinu. Ali, do sada, u prvih 60 dana trećeg i 60 dana četvrtog talasa imamo jedan na jedan, da se tako izrazim, broj zaraženih. Isto je, isti intenzitet - napominje.

Kaže i da smo u 32. nedelji 2021. (9 - 15. avgust) imali skok u odnosu na prethodnu nedelju od 83 odsto zaraženih. Time je oboren rekord prethodno postavljen u 47. nedelji 2020.

- To je ono kad smo dostigli 7.999 zaraženih. Tad smo imali skok od 72 odsto te nedelje u odnosu na prošlu - objašnjava navodeći šta taj podatak znači: - To znači da smo uhvatili zamah zaraze. "Zamah" znači da sad ne možemo da zaustavimo zarazu makar sve pozatvarali.

Sa druge strane, epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže da će porast koji trenutno imamo, trajati najmanje do kraja septembra, jer mu potencijal povećava početak škole i povratak ljudi sa odmora koji počinju da rade u velikim kolektivima.

- Mi nemamo zadovoljavajući obuhvat vakcinacije radno aktivnog stanovništva, nije 42, 43 odsto, dovoljno, daleko smo od toga. Tu gde se ljudi okupljaju sa raznih strana predstavlja rizik, nije isto imati 15 radnika i imati 1.500 radnika. To će sigurno biti jedan od faktora za povećanja broja i održavanje potencijala. Brojke preko 3.000 moramo da očekujemo. Možda će to ići tako do kraja meseca, što bi rekli dok postoji „gorući materijal“, dok virus ne pronađe osetljive, a to su oni koji su nevakcinisani u ovom slučaju. Onda može doći do neke stabilizacije, ali to nije stabilizacija u pozitivnom smislu, može biti 1.000, ili 1.500, možda i 2.000 sve je moguće, kaže profesor Tiodorović.

U Srbiji, inače, trenutno, pacijente kosi delta soj korona virusa, koji se, kako je izjavila članica Kriznog štaba prof. dr Tanja jovanović, potvrdi u 95 odsto zaraženih.

