OD LIVADE ZA ČETIRI MESECA NAPRAVLJENA MODERNA BOLNICA! Vučević za Pink: Vojvodina sada ima duplo više kreveta na intenzivnoj nezi (VIDEO)

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske napredne stranke ističe da je nova kovid bolnica završena u rekordnom roku i da Vojvodina sada ima duplo više kreveta u intenzivnoj nezi.

- Koviad bolnica u Novom Sadu je završena u rekordnom roku. Prosto je neverovatno da za četiri meseca dobijemo jednu takvu bolnicu na mestu gde je bila livada - kaže Vučević za Pink i dodaje da ni sam nije verovao da je moguće da se sve završi u tako kratkom roku.

Verujete u investicije, u takve projekte, ali je ovaj rok od 120 dana i dalje neverovatan. Veliko hvala građevincima. Bolnica se otvara u pravom momentu, jer na žalost opet imamo povećanje broja zaraženih. Danas je to kovid bolnica, a ja se nadam što skorije neka opšta gradska bolnica koji Novi Sad do sada nije nikada ni imao. Imali smo domove zdravlja, grade se novi blokovi Kliničkog centra Vojvodine, Institut u Sremskoj kamenici, ali nismo imali opštu gradsku bolnicu.

Vučević je naveo da je Novi Sad sa ovom bolnicom dobio duplo više kreveta u intenzivnoj nezi nego što je do juče postojalo u Vojvodini.

- Juče su u bolnicu prebačeni prvi pacijenti, njih dvadesetak. Hvala predsedniku i Vladi na opremi u koju su uložili. Imali smo sreće što je Novi Sad bio treći u ovakvoj akciji, posle Batajnice i Kruševca, jer već postoji iskustvo i kod graditelja i kod zdravstvenih radnika - rekao je Vučević.

Objasnio je da postoji šansa za investiranje u još neke objekte u oblasti zdravstva u okolini. Na birou Vojvodine, istakao je Vučević, nema lekara bez posla pa će biti zapošljavani ljudi iz cele Srbije, sa Kosova i Metohije.

- Nakon devet godina od kad vodim grad, posle Žeželjevog mosta ovo je najveći događaj kome sam prisustvovao. Ovde je veća vrednost projekta od pukog materijalnog - istakao je Vučević.

Kako je dodao, ljudi moraju da veruju u svoju državu, da je ovde dobro mesto za njihov život i da im je isplativije da ostanu u svojioj državi, sa svojim porodicama, među svojim prijateljima.

Govoreći o izborima, Vučević je naveo da je 3. april poslednji rok za održavanje predsedničkih i beogradskih izboora.

Vladajuća stranka, SNS, već sad je ponudila da se definišu svi ključni faktori za predstojeću kampanju. Ne razumem da bilo koja opoziciona stranka, vanparlamentarna stranka izbegava i ne čeka izbore. Ne učestvujete u političkom životu i opet odbijate da idete u institucionalno rešavanje problema u društvu. A to što Dragan Đilas ne želi da razgovara o izborima ni sa kim osim sa evropskim parlamentarcima je poruka građanima a ne nama. On nema poverenja u svoju državu nego veruje da treba da imamo guvernatore i upravnike države spolja. Mislim da će bojkot biti samoubilački potez“ istakao je Vućević.

Prema njegovim rečima, opozicija veruje da će ti „dušebrižnici iz inostranstva biti u stanju da izvrše dodatni pritisak na državu ili na vlsat, predsednika da se mi sklonimo možda iz izbornog procesa, da oni pobede“.

- Očigledno je to koncept. Da mi ne smemo da učestvujemo, to bi bilo najbolje. Da Vučić ne sme nigde da se pojavi, kandiduje, da ne sme da bude njegovo ime i prezime pomenuto. Onda su to po njima fer izbori. To je apsurd, da najuspešniji političar sa najvećom podrškom ne sme da se pojavi - naglasio je i dodao da su izborni uslovi 5-10 puta od nasleđenih i da su zakoni oni koji su usvojeni za vreme Tadića, Jeremića, Đilasa.

SNS nije bežala ni od jednih izbora i kad smo bili opzicija izlazili na sve izbore i kad smo gubili iz toga smo izlazili jači, nismo kukali, nismo imali medije, podršku evroparalamentaraca. Očekuje se da spoljni faktor dođe i posreduje. A samo treba da imamo toliko nacionalnog jedinstva i solidarnosti da ne kukamo spolja nego sami vidimo šta treba da rešimo. Problem je što nema njihove volje da izađu i čuju glas naroda.

Vućević je uveren da je većina građana svesna da oni bojkotuju jer neće da vide kolika bi im bila podrška.

- I tu postoji paradoks, po njihovim istraživanjima oni ubedljivo pobeđuju, posebno u Beogradu. Kada vidite takve najave valjda onda jedva čekate te izbore. A ne kako bi oni želeli, da prvo predamo vlast, pa da lustriraju, pohapse, ne daj bože nekog ubiju..pa onda izbori...- naveo je Vučević.

Lažna elita prezire što pripada ovom narodu

Predsednik države je, istakao je Vučević, jedan od simbola države i jedina funkcija koja se bira neposredno, pa niko nema veći legitimitet jer je izabran direktno od građana.

Jasno je da on simboliše jedinstvo države i nije jasno zašto se kritikuje kada on kaže da se poštuju ustav, grb i himna. Mislim da se tu radi o lažnoj žutoj eliiti, bandi koja se predstavlja kao intelektualna elita. Menjaju boju iz žute u zelenu i kao eko džihadisti na toj ekološkoj agendi mogu da pokupe poene, a dubinski su crveni i mrze sve nacionalno i sve što ima veze sa patriotizmom i sve što ima veze sa Srbijom. Dobar deo njih prezire to što pripada ovom narodu