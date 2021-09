KOJE GREJANJE SE NAJVIŠE ISPLATI? Evo koliko vas izađe grejanje na pelet, struju, ugalj i drva

Uz najavu meteorologa koji predviđaju miholjsko leto priča o grejanju sasvim podseća na basnu o cvrčku i mravu. Cene ogreva su različite i nisu mala stavka za kućni budžet zbog čega je najbolje nabaviti ga na vreme.

Uglješa Nikolić iz Jajinaca je kupio drva, koja sam seče. Njegova porodica se godinama tako greje. Nada se da će gasovod koji se približio njihovoj kući to promeniti. Prema njegovoj računici, bila bi to ušteda za kućni budžet, ali do tada cepa drva.

- Ja sam za početak uzeo pet metara da imam. Pa videćemo kako vreme ide. Sve zavisi opet od zime. Da li je zima jaka, da li je slabija i ne ložimo po ceo dan. Kad dođem s posla založim ili kako već bude. Kad sam kući ložim ceo dan, kad nisam, kad sam kući založim, objašnjava Nikolić.

Cena grejne sezone ne zavisi samo od toga da li je zima hladnija ili toplija.

Pre svega, računica se izvodi na osnovu vrste goriva. Uzeli smo za primer stan ili kuću od 60 kvadratnih metara.

Ako se odlučite za drva potrošićete 65.000 dinara za sezonu, ako je vaš izbor pelet to će vas koštati 47.000. Prema ovoj računici, najjeftiniji je ugalj 40.800.

Peći za pelet koštaju od 800 do 2.000 evra. Što se tiče grejanja na struju, ako imate TA peć možete da uštedite.

To će vas koštati oko 48.000 din za sezonu, ali samo ako se peć puni noću po jeftinoj tarifi. Porodica koja ima centralno grejanje u stanu od 60 kvadrata na godišnjem nivou plati oko 85.000 dinara.

Mnogi u toku zime koriste i klima uređaje za dogrevanje. Istraživali smo, cena klima uređaja nije pala bez obzira na to što je letnja sezona završena.

Ali servis je jeftiniji za 20 odsto i majstori nisu više prezauzeti. Priča o grejanju nije potpuna bez podataka o dobroj izolaciji i stolariji. To i sami znamo i osećamo u svojim stanovima i kućama svake zime.

Koliko će porodica biti u prilici da im to ulaganje subvencioniše država, ostaje da se vidi. Konkurs za građane zainteresovane za menjanje stolarije uz pomoć lokalne samouprave još nije otvoren, piše Javni servis.

