OVO SVIMA IDE NA ŽIVCE, A SADA ĆE DA SE KAŽNJAVA! Oni koji zivkaju i dosađuju telefonom, platiće 50.000 DINARA, ali to nije sve!

Izmene Zakona o zaštiti potrošača predviđaju i da za usluge skuplje od 5.000 dinara mora postojati proračun.

Danas bi pred poslanicima trebalo da se nađu izmene Zakona o zaštiti potrošača, a ako budu usvojene doneće nekoloko novina, koje će obradovati većinu kupaca u Srbiji. Vlada je usvojila predlog ovog akta, koji građani iščekuju od 2019. godine, verujući da će sada lakše ostvarivati svoja prava.

Nakon današnjeg usvajanja iznema Zakona vansudski sporovi bi trebalo da se brže i lakše rešavaju, jer je predviđeno obavezno prisustvo trgovaca. Među izmenama o kojima se dosta govori je pravljenje registra "Ne zovi" na kojem bi trebalo da se nađu svi potrošači koji ne žele da ih nasrtljivi prodavci pozivaju telefonom nudeći im razne proizvode i usluge. Značajna stavka biće obavezan proračun za usluge koje su skuplje od 5.000 dinara.

Među udruženjima za zaštitu potrošača mišljenja su podeljena, pa dok jedni imaju velika očekivanja, drugi smatraju da nove odredbe bez njihove primene u praksi kupcima neće doneti ništa novo. Kako kažu, postoji čitav niz stavki koje nisu unete u ove izmene, iako su u skladu sa praksom Evropske unije, a čak su nekada ranije postojale i u našim zakonima o zaštiti potrošača, koje su u silnim izmenama ispale.

Potrošači očekuju da ubuduće efikasno reše problem u besplatnom vansudskom postupku. Do sada prodavci nisu morali da budu prisutni na vansudskom poravnanju, pa i ne čudi podatak Ministarstva trgovine da su od 22.213 evidentiranih potrošačkih prigovora samo dva rešena vansudski.

Kako navodi Petar Bogosavljević iz pokreta za zaštitu potrošača, vansudsko rešenje je postojalo i ranije kao opcija, ali se nije primenjivalo, i trgovac ni po ovom propisu neće morati da prihvati predlog.

Za one koji prekrše stavke Zakona o zabrani direktnog oglašavanja telefonom, faksom ili elektronskom poštom, ako potrošač nije dao svoj pristanak na to, slede kazne do 50.000 dinara. Mešutim, kako Bogosavljević kaže ni po dosadašnjem zakonu to nije bilo dozvoljeno.

- Pravo je pitanje da li će nadležne državne institucije obezbediti odgovarajuće mehanizme da se zakon i poštuje - kaže sagovornik i dodaje:

Bez toga, bilo da su kazne ili drugi način u pitanju, neće biti promena u korist potrošača.

Pravljenje proračuna

Značajna stavka biće obavezan proračun za usluge koje su skuplje od 5.000 dinara. Mnogima se dešavalo da ih majstor posle popravke šokira cenom svog rada, jer će sada trgovac morati da pripremi račun sa specifikacijom i pribavi pisanu saglasnost kupca za pružanje usluga.

Kako su iz Nacionalnog saveza organizacije portošača MOPS rekli, podržavaju nova rešenja, ali takođe podvlače značaj efikasnog sistema primene tih normi. I oni poručuju da i sada u praksi izostaje sankcionisanje trgovaca koji obavljaju nepoštenu poslovnu praksu.

Vansudska rešenja

Rad tela za vansudsko rešavanje sporova, koji potrošačima treba da obezbedi zadovoljenje pravde, finansira se iz budžeta. Postupak će biti besplatan za obe strane, a ako odbiju da učestvuju, za trgovce slede kazne. U mnogim zemljama u insotranstvu postoje sudovi za "bagatelne sporove". gde se sudije bave isključivo potrošačkim sporovima i, kako Bogosavljević kaže, daju izvanredne rezultate.