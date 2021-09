PALMA: Što pre doneti zakon o proizvođačima i zaštiti domaće proizvođače

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma govoreći u parlamentu o Predlogu zakona o zaštiti potrošača rekao je da Skupština Srbije mora što pre da donese Zakon o proizvođačima, jer bez proizvođača nema ni potrošača.

- Mi danas zbog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je bivša vlast potpisala još 2008. godine, imamo situaciju da neke države izvoze u Srbiju šta god hoće i koliko hoće i prave konkurenciju domaćem proizvođaču. Zbog toga naši poljoprivredni proizvođači imaju veliku razliku u ceni, od njihove proizvođačke cene, do one u marketima i kasapnicama. Dalje, ko štiti poljoprivrednog prozivođača kada je u pitanju neka semenska jedinica, kada proizvođač ne dobije kvalitet koji piše na kesi ili džaku tog semenskog prozivođača - rekao je Marković govoreći u parlamentu o Predlogu zakona o zaštiti potrošača i dodao:

- Mi iz Jedinstvene Srbije smatramo da moramo da čuvamo i štitimo selo. U Evropskoj uniji ne mogu da proizvode šta hoće i koliko hoće jer postoje kvote. Ako Evropska unija na taj način reguliše proizvodnju i tržište, onda to može i Srbija, na način da velikim marketima kažemo da na policima mora biti toliko i toliko procenata domaće robe, a ne kao danas da je 80 posto robe iz uvoza.

Marković je zapitao da ako može Evropska unija, zašto mi to ne možemo u našoj zemlji.

- Isto tako da štitimo sve ostale domaće proizvođače, ne samo poljoprivredne. Ko je u trgovini potrošač, kada imate dva trgovca, pa jedan kupuje od proizvođača i proda drugom trgovcu? Zato moramo da donesemo Zakon o proizvođačima, mi moramo da vidimo kako da zaštitimo nas. Država Srbija, predsednik Srbije i Vlada Srbije su učinili da Srbija danas više ne zavisi od nikoga nego sama od sebe. Među najboljima smo u svetu po rastu BDP, a dinar je stabilan već 10 godina, što daje ekonomsku sigurnost i stabilnost i zato smatram da su se sada, pod ovim državnim rukovodstvom stekli uslovi i za Zakon o proizvođačima, odnosno Zakon o zašitit domaćih proizvođača - rekao je Marković.

VAKCINACIJA JE PRIROITET SVIH PRIRIOTETA

Prema Markovićevim rečima, država Srbija je pre svih, pa čak i pre najmoćnije evropske sile Nemačke obezbedila za svoje građane 4 vrste vakcina.

- Ali mi danas imamo tek 50 i nešto posto vakcinisanih. I to je tema svih tema i prioritet svih prioriteta. Samo vakcinacijom možemo da zaštitimo zdravlje naših ljudi, naše porodice, privredu i proizvođače i potrošače. Svako od nas svakog dana i gde god da se nađe mora da kaže “vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija”. I to što će da kažu oni izdajnici Dragan Đilas, Vuk Jeremić i Đilasova radnica Marinika Tepić i njihovih 20 do 30 ljudi, baš nas briga za to. Život nema cenu - istakao je Marković i dodao:

- Šta vredi što je država nabavila vakcine, napravila kliničke centre, adaptirala bolnice, domove zdravlja i obezbedila sve kao malo koja država na svetu, ako jedan broj građana neće da se vakciniše. I svi mi, nas 250 poslanika, kada nisu sednice parlamenta, petkom, subotom i nedeljom treba da idemo po celoj Srbiji sa samo jednom porukom “vakcinišite se ljudi” i da zamolimo one koji nisu vakcnisani da se vakcinišu. Mi smo narodni poslanici. Samo ime nam govori šta treba da radimo i da se bavimo svim životnim temama. Svi narodni poslanici moraju da budu vakcinisani. Ja se zalažem i da u ugostiteljske objekte mogu da uđu samo vakcinisani i neka se ljute oni što slušaju.