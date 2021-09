Prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta Medicinskih nauka u Kragujevcu, za Pink ističe da je koronavirus prisutan već dugo, a da je masovna histerija kakvu sada imamo, bila prisutna s početka pandemije, ističući da su se ljudi opustili jer su umorni.

Kako Jakovljević ističe, naredne dve nedelje su ključne, međutim, kako kaže, ne bi ga začudilo i da se porast brojki produži na čak mesec dana.

- Ne ide nam na ruku, po nekim proračunima, to je trebalo da bude 15. septembra, međutim, to će se prolongirati do kraja septembra, kada se očekuje taj najveći pik - rekao je Jakovljević.

Kada je reč o novom udaru koji se očekuje, Jakovljević je napomenuo da ne veruje da će to biti slični scenario kakav je bio u decembru prošle godine, kada Srbija nije imala vakcine.

On dodaje da je važno da se koronavirus održi pod kontrolom, a prvi od uslova jeste poštovanje mera, što je, kako je naglasio, u poslednje vreme zanemareno.

- Pored poštovanja mera, važna je i vakcinacija, što je najsigurnija solucija - nastavljao je Jakovljević.

Jakovljević je objasnio da su kampanje o koronavirusu i vakcinaciji od izuzetne važnosti, jer antivakseri žive u ubeđenju da iako nisu vakcinisani nikoga ne ugrožavaju, što je, kako je objasnio pogrešno.

- I kada govorimo o zdravstvenim radnicima, oni treba da budu vakcinisani 100 odsto da bi sistem funckionisao - istakao je Jakovljević.

On je objasnio da svako, ko je prošao, ili učio na Medicinskom fakultetu treba da zna koliko je vakcina bitna kao i sticanje imuniteta. Kako je dodao, razumljivo je što postoji izvesna doza nepoverenja, međutim, shodno situaciji, i brzini širenja virusa, ne treba da čudi to što se brzo reagovalo, dodajući da i tehnologija napreduje.

- Ljudi moraju da imaju motiv da zaštite sami sebe - dodao je Jakovljević.

