KREĆE KONTROLA BUKE U KAFIĆIMA! Na ulicama prestonice 12 patrola - MERA JE TRAJNA, A KAZNE DRUGAČIJE!

Svi ugostiteljski objekti u Beogradu od danas mogu da emituju muziku u baštama radnim danom do 22 sata, a petkom i subotom do 23 časa, a gradski sekretar za poslove komunalne milicije, Ivan Divac, napominje da je to trajna mera koja će važiti u glavnom gradu, te da nije povezana sa epidemijom.

Divac je rekao da je buka veliki problem u Beogradu, naglašavajući da će po novoj odluci ugostitelji koji žele muziku u objektu - morati da imaju zvučnu izolaciju, tako da ne ometaju ljude u neposrednoj blizini objekata.

Odluka o emitovanju muzike ne odnosi se na Skadarliju, gde je dozvoljena samo akustična muzika, kao i na Adu Ciganliju i priobalje. "Za Skadarliju važi pravilo da može biti samo akustična muzika, dakle, tamo ne mogu da postoje nikakvi zvučnici, mikrofoni, a što se tiče priobalja i Ade Ciganlije, oni ostaju da rade kao i do sada", kaže Divac.

- Kada bude stupio na snagu Zakon o buci, komunalna milicija će sa meračima proveravati da li se te mere poštuju - poručio je Divac i pozvao ljude na strpljenje u narednih mesec-dva, dok zakon ne počne da se primenjuje.

Divac je rekao da će Zakon o buci doneti i drugačije kazne ugostiteljima za nepoštovanje propisa, a komunalna milicija će imati i mogućnost oduzimanja uređaja sa kojih se emituje muzika, ali i zatvaranja lokala.

Kako je rekao, večeras se kreće u striktne kontrole ugostiteljskih objekata, kada će 12 patrola komunalne milicije biti u Cetinjskoj, Zetskoj ulici, u Skadarliji i drugim područjima iz kojih su dolazile prijave građana.

- Ograničeno je samo emitovanje muzike na otvorenom prostoru, muzika može da bude unutar objekta ako su ispunjeni svi uslovi zvučne izolacije. Ugostitelji moraju da budu solidarni sa svojim komšijama - rekao je Divac.

