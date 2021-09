BOJSI NIJE KRIO LJUBAV PREMA SRSPKIM SPORTISTIMA: Ovako je Čalis pričao o Đokoviću i Crvenoj zvezdi! (FOTO+VIDEO)

Čuveni Bojsi je bio omiljen širom sveta ali dobro je upamtio ljubav koji je dobijao iz Srbije.

Nekoliko puta je boravio u našoj zemlji, snimio je dokumentarac "Biti Bojsi u Beogradu", a često je voleo da progovori i o sportu koji je oduvek bio njegova strast.

Obišao je i stadion Crvene zvezde prilikom jedne od svojih poseta.

- Ovih dana bili smo na stadionu Crvene zvezde. Kakav pogled! Kakav veličanstven pogled! Jedan od najboljih pogleda koje sam ikada video sa fudbalskog stadiona.

Po poseti, Bojsi se zahvalio Crvenoj zvezdi na tome što mu je dozvoljeno da obiđe stadion aktuelnog srpskog šampiona.

- Kako neverovatno iskustvo! Zvezdo, hvala ti što si mi pokazača svoj fantastičan stadion i muzej. Osećao sam se kao dete u porodici slatkiša

What an amazing experience! #RedStarBelgrade Thank you so much for showing me your fantastic stadium and museum. Like a kid in a candy store! pic.twitter.com/NU08wadXVa