OVO SU DEFINITIVNO NAJLUĐE PRIČE SA SVADBI: Ljubavnik neveste potegao pištolj i nije dozvolio mladoženji da je oženi, a onda je usledio ŠOK OBRT!

Zamislite da stojite ispred ljubavi svog života, okruženi najbližim prijateljima i porodicom, samo što niste izgovorili sudbonosno "da" kad kao grom iz vedra neba čujete nekoga kako ustaje i viče: "Prigovaram!" Ako ste mislili da se to događa samo u filmovima, vreme je da promenite mišljenje.

Ljudi su ispričali kako su prisustvovali venčanjima na kojima se neko usprotivio braku, neke situacije su se završile komično, neke čak i razlazom nesuđenih mladenaca.

Ovo su priče o tome kako je to izgledalo.

Naravno deveruša

"Otišao sam na venčanje kolege, a deveruša se usprotivila i priznala da je druga žena i da je mladoženja mladu sa njom varao mesecima. Mlada je otišla u suzama, a mladoženja je odmah pokušao da stupi u kontakt s deverušom, ali mu je rekla da neće dalje da vređa mladu i da ne želi više da kontaktira s njim. Deveruša i mlada i dalje razgovaraju, ali mislim da njihov odnos više neće da bude onakav kakav je bio."

I kum je "prigovorio"

"To je učinio kum na venčanju moje sestre. Dogodilo se to na probi prethodne noći. Bilo je to jako veliko venčanje s puno zvanica. Matičar je brzo izgovarao zavete dajući uputstva mladencima šta da učine. Kad je rekao nešto o prigovorima, kum ga je prekinuo rekavši da ovo mora da zaustavi. Bio je zaljubljen u mladu i bio je siguran da se i ona oseća isto. Moja sestra i svi ostali bili su užasnuti. To je izazvalo veliki haos. Koliko ja znam nakon toga ni mlada ni mladoženja više nisu razgovarali s njim."

Mladoženja lično ima prigovor

"Sam mladoženja. On je samo ustao i počeo da plače pa je pred svima rekao mladi kako već duže vreme nije zaljubljen u nju, ali nije znao kako da prekine. Bilo je krajnje neprijatno, oboje su izašli, a deset minuta kasnije vratili su se i venčali, jer mu je očigledno rekla da je trudna. Još su zajedno, s troje dece, za muža nisam sigurna, ali mogu da potvrdim da supruga ima aferu. Niko od njih nije srećan, ali ona ima lagodan život, a on nema hrabrosti da ode."

Čak i pas ume da se umeša

"Moj prijatelj venčao se u parku ispod drveća jer su oboje voleli prirodu, a mladoženja je imao psa koji je išao svuda s njim. Nije bilo dopušteno da ga dovede na venčanje ako bi bilo u crkvi, iako je pas bio dobro obučen i tih. Tako je u parku bilo nekoliko redova stolica s puno ljudi. Matičar dolazi do dela u kojem kaže: "Uzimaš li ..." Mladoženjin pas, Šedou, počeo je da urla glasno, dugo, tužno. Svi su se nasmejali. Službenik je ponovo započeo pitanje. Ponovno glasno, dugo, turobno zavijanje. Tada je mladoženja rekao psu da dođe napred. Šedou je dotrčao, stao ravno između mlade i mladoženje, a službenik je ponovno započeo. Matičar je pogledao psa i upitao: "Uzimaš li nevestu i mladoženju za svoje zakonito venčane roditelje?" Na to je ponovno zalajao. Ceremonija je završila, a svi su se dobro nasmejali."

Naoružani ljubavnik

"Supruga me naterala da idem na venčanje na kojem nisam želeo da budem pre mnogo godina, ali sam joj zahvalan jer sam mogao da svedočim jednom od najvećih spektakla ljudske drame koji se ikada dogodio. Mladin ljubavnik je u tom trenutku progovorio i povikao: "Neka sam proklet ako ću da držim jezik za zubima i dopustim da mi ukradeš ženu, žao mi je!" Zatim je nastavio prema mladoženji pištoljem preteći mu da će ga ustreliti ako ne odustane. Nije to bilo veliko venčanje, možda 40-ak ljudi, ali svaki od njih je vrištao i bežao, a možda su dve osobe ostale i pozvale policiju. Uhvatio sam ženu za ruku i povukli smo se van kako bismo s prozora crkve gledali ostatak prizora."

Pobunjena beba

"Moja teta se udavala za svog drugog muža, a tokom dela "govori sad ili zauvek ćuti" njihova beba je počela da plače. Sveštenik je dodao: "Ako neko stariji od šest meseci ima primedbi, neka govori sad ili zauvek ćuti." Nasmejao se i venčanje je nastavljeno. 10 godina kasnije i dalje su zajedno, pa pretpostavljam da je sve što je moj rođak imao da kaže bilo pogrešno."

"Duhovita" mlada

"Na venčanju na kojem sam bio, jedan momak je ustao i obećao svoju večnu ljubav prema mladi, a sledilo je još četvoro ili petoro drugih koji su se usprotivili iz različitih razloga, uključujući ljubav jednog momka prema mladoženji. Po drugom ili trećem prigovoru bilo je jasno da je cela stvar pametan trik. Kasnije sam saznao da je sve to mlada namestila kao zezanciju nesuđenom mladoženji, porodici i prijateljima. Bilo je prilično smešno!"

Udar groma

"Jednom sam bio na svečanosti na otvorenom,a spremala se oluja. Matičar je pokušavao da pomakne stvari kako nas ne bi uhvatila kiša (prijem je bio u zatvorenom prostoru). Pitao je zna li neko za zamerku, i istog trena začuo se snažan udar groma. Svaka mu čast, matičar je samo zastao na trenutak, a zatim rekao: "Još neko? U redu, u tom slučaju ..." i završio ceremoniju."

Svekrva rasista

"Pre otprilike 5 godina, moj kolega nas je pozvao na svoje venčanje. Bio je sjajan momak, ali niko od nas nikada nije upoznao njegovu ženu. Venčanje je bilo lepo, ali u trenutku kada je sveštenik rekao onu rečenicu "govori sad ili zauvek ćuti", postao sam uznemiren. Ubrzo nakon toga, majka neveste je ustala i progovorila. Iznela je neke stvari o tome kako ne želi da primi u svoju porodicu muškarca poput njega (on je bio crn, ona je bila belkinja). Nevesta je pobegla. Venčanje je utihnulo. Mladoženja je samo stajao tamo i bilo mu je neverovatno neprijatno. Očigledno, venčanje nije nastvljeno. Taj se dan nisu venčali. Ali, ipak su završili zajedno i u srećnom su braku."

U svakom slučaju, nešto tako bolje je reći mladencima privatno, nego ispred svih zvanica tik pre sudbonosnog "da".

