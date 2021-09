VOZAČI, OPREZNO! Kolovozi su mokri, a vidljivost je smanjena! Na ovo posebno obratite pažnju!

U većini krajeva Srbije kolovozi su mokri, a sa maglom i sumaglicom treba računati u planinskim predelima, pored reka i u kotlinama, upozorava Automoto savez Srbije u izveštaju o stanju na putevima.

AMSS upzorava i na radove na putevima, pa tako navodi da će do 30. novembra potrajati radovi na rehabilitaciji deonice Majdanpek - Rudna Glava,zbog čega će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Takođe do 30. novembra izvodiće se radovi deonici Žabari- Četereže i tu će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Sutra i u petak u periodu od 7 do 18 časova biće obustavljen saobraćaj na deonici Beranovac - Goč, u naseljenom mestu Kamenica, a alternativni put je preko Vrnjačke Banje.

Od sutra do 28. septembra u periodu od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na deonici petlja Beška - petlja Novi Banovci u smeru Novi Sad- Beograd. Radovi će se izvoditi sukcesivno po 5 km dnevno u toku svetlog dela dana, a u zoni saobraćaj će se odvijati voznom trakom.

Na deonici Kokin Brod- Pribojska Banja u periodu od 7 do 16 časova izvode se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila, uz semaforsku signalizaciju. Radovi bi trebalo da budu završeni do 31. decembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole.