VANTROPSKI CIKLON IDE KA SRBIJI! Objavljena najnovija prognoza, evo šta to znači i kakvo nas vreme čeka u narednom periodu!

Od ponedeljka uveče novo pogoršanje uz povremenu kišu i pljuskove, sa umerenim zahlađenjem.

Prema rečima meteorologa Marka Čubrila, početkom oktobra će biti suvo i umereno toplo, a oko 4. oktobra relativno toplo, dok će na kraju prve dekade oktobra biti mohuće jače zahlađenje.

"Posle prvog, pravog, jesenjeg zahlađenja koje je najvišim planinama donelo i snežne padavine pred nama je nova stabilizacija i otopljenje.

Sa izmenom sinoptike i jačanjem anticiklona ka našem delu Evrope hladna prodor se pomera na istok i nad nama će u naredna 3-4 dana dominirati polje visokog vazdušnog pritiska i toplo, južno, strujanje.

Preovlađivaće sunčano, samo će danas na severu regiona biti nešto visoke oblačnosti ali neće biti padavina. Vetar uglavnom slab, samo će danas ponegde na krajnjem severu prolazno biti umeren, zapadni.

Dnevni maksimum

Danas dnevni maksimum od +19 do +24 ,a za vikend još toplije uz maksimume od +21 do +26, a ponegde i oko +28 stepeni Celzijusa. Toplo će biti i u ponedeljak tokom dana, ali će posle podne i uveče na zapadu, jugozapadu i severozapadau regiona uslediti naoblačenje koje će mestimično usloviti kišu ili grmljavinske pljuskove.

Ovo pogoršanje će biti posledica premšetanja slabog, hladnog fronta i mogućeg razvijanje vrlo slabog, visinskog, ciklona and Panonskom nizijom.U noći ka utorku pogoršanje bi trebalo zahvaitti središnje i severne predela, dok bi se u utorak tokom dana proširilo i nad ostali deo regiona.

Modeli za sada nisu preterano optimistični kada je ukupna količina kiše u pitanju i u proseku se trenutno simulira oko 8mm taloga, što su vrlo niske vrednosti.

Ponegde uz jači pljusak može pasti i preko 30mm ali će te oblasti prostorno biti vrlo male i dosta retke, dok nad velikom delom regiona može pasti ispod 5mm taloga.

Uslediće zahlađenje

Uslediće i umereno zahlađenje te će se maksimumi od utorka do narednog vikenda kretati u granicama proseka, od +14 do +21 stepen Celzijusa. GFS oko 01.01. daje signal za još jedno prolazno pogoršanje i kišu, dok ECMWF to pogoršanje za sada nema.

Svakako bi već oko 2.01. bilo suvo i toplo dok bi oko 04.10, maksimumi mogli biti i oko +25 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad proseka.

Dugoročan pogled na sinoptiku signalizira da bi negde iza 05.10. ili malo kasnije, posle 08.10. moglo doći do promene sinoptike koja bi nam donela jače zahlađenje uz moguće padavine ali obzirom da je to jako dalek interval promena će gotovo sigurno biti.

Trenutno se nad središnjim delom tropskog Atlantika razvija jak uragan kojeg za sada svi proračuni modela za oko 5-7 dan šalju ka zapadnom Atlantiku gde će od njega nastati jak, vantropski, ciklon. U koliko se situacije bude ovako razvijala to će sigurno imati posledica na razvoj vremena nad Evropom posle 7.10.

Od danas već zatno lepše, a za vikend veoma lepo i toplo vreme. Nova promena i manje zahlađenje od ponedeljka uveče", objavio je meteorolog Marko Čubrilo.