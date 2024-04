DRASTIČNO POGORŠANJE VREMENA: Nakon kiše i zahlađenja dolazi i sneg, evo šta nas čeka za 1. maj i Vaskrs

U Srbiju u utorak uveče i tokom noći stiže drastično zahlađenje uz kišu, dok će na visokim planinama padati sneg.

Prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kaže za Kurir da je današnji dan najtopliji dan od početka godine.

TEMPERATURNI REKORDI

- Već u 14 časova izmerena je temperatura u intervalu od 28°S u Vranju i na Paliću do 32°S u Zaječaru, Leskovcu, Nišu i Ćupriji. U Ćupriji je u 15 sati izmereno 33, 6 stepeni, a rekord je 33,8. Na mnogim mernim mestima u popodnevnim satima očekuje se dostizanje istorijskih maksimuma temperature za april mesec koji se kreću u intervalu od 29.8°S (Palić, 30.04.2013.) do 34.2 °S (Zaječar, 10.04.1985.). Zvanični podaci o maksimalnim temperaturama biće dostupni u večernjim satima i tada će se precizno znati da li je i na kojim mernim mestima istorijski maksimum premašen - navodi prof. dr Nikolić i dodaje:

- U utorak (16.04.) će i dalje u većem delu Srbije biti toplo. U prvom delu dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima uz pojačan jugozapadni vetar, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se od sredine dana najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura od 21 na krajnjem severozapadu do 30°S na jugoistoku zemlje. Uveče i noću u svim krajevima kiša i jako zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na severozapadni, u zoni prolaska hladnog fronta jak, kratkotrajno i olujni.

Prema njegovim rečima u sredu će biti pretežno oblačno i osetno hladnije, povremeno s kišom, u centralnoj i južnoj Srbiji i sa pljuskovima i grmljavinom.

- Padavine će u regionu biti najobilnije na području Crne Gore i Bosne i Hercegovine, gde će mestimično pasti i od 50 do 80 mm za 24h, a duž jadranske obale i na planinama okrenutim moru lokalno ponegde i do 100 mm za jedan dan. U odnosu na region, u Srbiji se očekuje manja količina - prosečno od 10 do 30 mm, a u zoni jačih pljuskova lokalno i više. Maksimalna temperatura od 7 do 14°S. Usled izraženog pada temperature, kiša će uveče i u toku noći između srede i četvrtka u planinskim predelima jugozapadne Srbije preći u sneg - ističe direktor RHMZ.

U četvrtak će biti hladno i vetrovito.

- U prvom delu dana pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće umeren i jak, u Vojvodini, istočnoj Srbiji i na planinama povremeno olujni severozapadni vetar. Minimalne temperature od 4 do 7 °S, a maksimalne od 11 do 14 °S. Od petka do kraja sedmice (19 - 21.04.) promenljivo vreme i dalje prohladno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i sa lokalnom kratkotrajnom pojavom kiše, odnosno snega na planinama. Prema trenutnom prognostičkom materijalu, u nižim predelima mraz na dva metra se ne očekuje, ali će biti uslova za ,lokalnu pojavu slabog prizemnog mraza (do 5 cm). Na planinama će se formirati snežni pokrivač, a jutarnji mraz imaće vrednosti i oko -5 °S. Dnevne temperature od 11 do 16 °S (u nižim predelima) - navodi prof. dr Nikolić i dodaje:

- U poslednjoj dekadi aprila temperatura će biti u postepenom porastu, ali se neće ponovo približiti vrednostima oko 30 °S. Maksimalna temperatura će se uglavnom zadržati u intervalu od 20 do 25°S, što je oko ili malo iznad proseka za kraj meseca. Prema ansamblu prognostičkih modela, količina padavina će biti mala, što znači da će prolazna naoblačenja usloviti pre svega kratkotrajnu kišu. Na planinama će se formirani snežni pokrivač topiti.

PRELIMINARNA PROGNOZA ZA 1. MAJ I USKRS

- Prema dugoročnoj prognozi vremena, za vreme praznika od 1. do 6. maja 2024. godine temperaturni uslovi će ostati slični poput onih s kraja aprila (maksimalne vrednosti od 20 do 25 °S), ali uz češću pojavu prolaznih naoblačenja s kišom. Drugim rečima, vreme će biti prosečno toplo, ali promenljivo sa uslovima za padavine - zaključio je direktor RHMZ.