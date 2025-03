Oko 16. marta se očekuje nekoliko dosta hladnih dana, uz kišu povremeno, dok bi na višim planinama bilo uslova i za sneg

Divno prolećno vreme u kojem smo uživali prethodnih dana se od danas polako menja i kreće postepeno pogoršanje.

Od utorka će biti češće pojave kiše i pljuskova uz manje osveženje, najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Sredinom nedelje relativno toplo uz moguće pljuskove, a oko 16. marta prolazno, ali konkretnije pogoršanje i zahlađenje - navodi Čubrilo na svojoh Fejsbuk stranici.

- U ponedeljak rano ujutro na zapadu i jugozapadu, sredinom dana nad središnjim, a posle podne i nad severnim delovima regiona umereno do znatno oblačno uz moguću kišu, posebno pre podne kada može biti i grmljavinskih pljsukova. Vetar južni umeren, a dnevni maksimum od 11 na zapadu do oko 23 na jugoistoku regiona - kaže Čubrilo.

U noći na utorku i u utorak tokom dana umereno do znatno oblačno i nestabilno uz čestu pojavu kiše, a ponegde i to posebno duž obale Jadrana može biti i grmljavinskih pljuskova.

Vetar umeren, na planinama povremeno i jak južni. Malo će osvežiti te će se, kako kaže Čubrilo, u utorak maksimumi kretati od 7 do oko 14 stepeni Celzijusa.

- Zatim od srede do subote malo do umereno oblačno, nestabilno ali relativno toplo, povremeno uz pojavu kiše i grmljavinskih pljuskova i to posebno u noći ka sredi i zatim u četvrtak tokom dana. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni, u košavskom području jugoistočni vetar. Minimumi od 4 do 11 stepeni Celzijusa, a maksimumi od 14 do 23 stepena Celzijusa. Poslednja projekcija dinamike atmosfere u subotu, posle, uglavnom suvog prvog dela dana, posle podne i uveče, prvo na severu i zapadu regiona simulira naoblačenje uz kišu, pljuskove, pojačan severozapadni vetar, ali i zahlađenje te bi se ovog dana maksimumi kretali od oko 5 na severozapadu do oko 22 na jugoistoku regiona - kaže Čubrilo.

Oko 16. marta se očekuje nekoliko dosta hladnih dana, uz kišu povremeno, dok bi na višim planinama bilo uslova i za sneg. Duvaće pojačan severozapdni vetar dok bi se maksimumi kretali od 4 do 9 stepeni Celzijusa.

- Večernji proračuni su za oko 15 sati ubrzali premeštanje hladnog fronta koji se sada očekuje u subotu sredinom dana, ali konačna verzija njegovog nailaska biće moguća verovatno tek oko srede - kaže Čubrilo i dodaje da će narednih dana i dalje biti toplo, ali znatno nestabilnije.

- Pred nama je period obilnijih padavina, koje uz Dinarske planine mogu kumulativno do 17. marta dostići i do 200 milimetara taloga, dok bi veći deo regiona dobio od 20 milimetara do 40 milimetara taloga - zaključuje on.



Autor: Jovana Nerić