UŽASNE POSLEDICE RANOG STUPANJA U SEK*UALNE ODNOSE: Stručnjaci o JEZIVOM trendu u Srbiji u kojem devojčice dele svoje SNIMKE SE*SA

Na društvenoj mreži Instagram devojčice, tinejdžerke iz Srbije objavljuju svoje seksualne odnose sa vršnjacima. Trend koji kruži zabrinuo je roditelje i stručnjake.

Ono što je prvi problem u dodiru sa internetom i tehnologijom, kako kaže Gordana Plemić, direktorka Udruženja Roditelj, jesu dostupne informacije.

"Deca imaju previše informacija i ne znaju šta da rade. Oni gledaju starije i oponašaju ih. ", rekla je Plemić, i dodala da roditelji moraju biti u toku da bi znali kako da reaguju.

"Deca mnogo brže napreduju u internet svetu. Vi se taman naviknete na Fejsbuk, deca više nisu tamo, otišli su na Instagram, i Tik-Tok. Ono što nedostaje jesu razgovori. Mora da se prilagodimo i da kontrolišemo svet dece, jer je društvene mreže nemoguće zabraniti. Kontrolisati se može, samo ako se upozna njihov svet.", navela je ona.

Aleksandar Milošević, urolog i seksolog, kaže da društvo ne napreduje u ovoj sferi uprkos dobijenim informacijama.

"Moramo imati meru u informacijama. Mi ako prebrzo shvatimo sve to, mi ćemo imati veliki vakuum do kraja života, kako da ga preživimo da bi bili zadovoljni. Seksualnost je nešto što treba otkrivati lagano. Prebrzo su se uneli lekovi, oni nisu ni bili namenjeni mladima, ali zloupotreba se desila. Prebrzo je i ušla pornogragija, lako dostupna. To sigurno može na neki način da se blokira. Kada vi dođete do neke istine i uložite trud, bolje ćete da se osećate. Ako vam je sve servirano, vi ćete se loše osećati. Ljudi treba da se vrate onome prirodnom.", objasnio je Milošević.

POSLEDICE RANOG STUPANJA U SEKSUALNE ODNOSE

"Rano stupanje u seksualne odnose ostavlja posledice, pre svega na emocije. Danas nije bitno kada se stupa u odnos, već kako. Taj odnos jeste povezan sa emocijama, iako se danas ljudi samo prazne fizički i posaju antiemotivni, ubijaju se emocije. Sve je praznije i lošije bez ljubavi. To praznjenje je negativno, a i deca se ne rađaju.", navodi Milošević.

Da bi deca ostala deca Gordana Plemić kaže da moraju svi da se uključe i edukuju, i deca i roditelji.

