POSTAJE SVE KRITIČNIJE! DR KON NIKAD OZBILJNIJI: OVO JE MERA KOJA BI SVE REŠILA! Progovorio i o drastičnom ZATVARANJU, kao i bezobrazluku antivaksera

Epidemiolog Predrag Kon progovorio je o najnovijim korona brojkama, merama i odlukama Kriznog štaba.

Danas smo videli šokantne najnovije brojke - registrovano je čak 8.467 novoobolelih, što je najviše do sada, a preminulo je 45 osoba. Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon, gostovao je u emisiji na Javnom servisu gde je izneo svoje nezadovoljstvo trenutnom situacijom, a ponajviše činjenicom da još uvek nije bilo pomena o realizaciji uvođenja kovid propusnica.

"Mi smo pre 17 dana imali sastanak i ja sam izašao s tog sastanka ubeđen da smo se nešto ozbiljno dogovorili. Prošlo je 17 dana, jedno vreme sam odgovarao da očekujem sastanak i onda sam shvatio da sastanka nema. Na to nema odgovora. Tada, kad smo izašli s tog poslednjem sastanka, ne znam da li je iko pomislio da nešto nije dogovoreno. Pričam o kovid propusnicama. Jednostavno ne znam nijednu osobu koja je protiv iz Kriznog štaba", istakao je on, pa dodao koliko je važno pooštriti mere.

"Od sredine jula govorimo da je jako važno početi s pooštravanjem mera. Odgovara nam se da je protivustavno. Mi (medicinski deo Kriznog štaba) stojimo čvrsto kao stena, da je to jedina mera u oblasti javnog zdravlja koja može da spreči ovako naglo pogoršanje. Mi o tim merama govorimo ne samo od sredine jula, već od početka leta. Jedan deo toga je i korišćen za poznate festivale. Zašto to nije zaživelo, zaista ne znam odgovor", rekao je Kon, pa dalje oštro nastavio:

"Ako je protivustavno, onda se jasno kaže, to je protivustavno i ne mogu takve mere. Na to je odgovor onda medicinskog dela Kriznog štaba da moraju restriktivne mere. Ako ne mogu ni restriktivne mere, ja molim da nas neko onda opozove, jer mi nemamo onda šta više da predložimo. Ja ovo govorim lično, jer mislim da je pozicija medicinskog dela Kriznog štaba doterana do ugla s kog ne možemo da se borimo više na drastičan način. Nije dovoljan obuhvat da bi mi slavili kao što slave u Norveškoj", objasnio je epidemiolog.

On je naveo da je od ključnog značaja vakcinacija, ali i zaustavljanje antivaksera u Srbiji.

"Rešenje je svakako u vakcinaciji, tu se svi slažemo. Ne samo prva doza, isto važi i za treću koja je važna jer podiže imunitet onima koji su stariji i utiče i na kolektivni imunitet, ali je prva doza najvažnija. Važna je i vakcinacija mladih, tu smo ozbiljno zakazali. Neki slave, dokazajući kako vakcina nije potrebna, jer eto obolevaju i vackinisani. To su takve gluposti i takav bezobrazluk, da ja nemam reči. Mora se zaustaviti antivakserski pokret u Srbiji, to više nije samo razmena mišljenja, ovde se direktno utiče na to da ljudi na kraju i umiru."

Za kraj, istakao je koja su moguća rešenja ove teške epidemiološke situacije.

"Najdrastičniji izlaz je zatvaranja na deset dana i sprečavanje svih kontakata. Najracionalnije je kovid propusnice pod hitno, vakcinacija zdravstvenih radnika i javnih službi pod hitno. Nema tu više dalje pregovaranje. Ova epidemija pokazuje svoje najstrašnije lice. Kockamo se sa životom i ta situacija je neprihvatljiva. Moraju se sprovoditi mere, ako se ne sprovode, one se moraju sankcionisati", zaključio je Predrag Kon.

Autor: