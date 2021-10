LEP VIKEND, A ONDA STIŽE PRAVO JESENJE VREME! Meteorolog objavio DETALJNU prognozu, pripremite KIŠOBRANE I KABANICE!

Pred nama je sunčan i topao vikend, ali uz košavu jakog intenziteta. Od nedelje i više od 25 stepeni, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

"Područje Srbije biće tokom vikenda pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska, pa se očekuje stabilno i suvo vreme, ali i toplije u odnosu na prethodne dane, naročito drugog dana vikenda. Nebo nad Srbijom tokom vikenda biće vedro. Noći i jutra biće veoma hladni, ali se tokom dana uz sunčano vreme očekuje relativno toplo vreme. Za veliku temperaturnu razliku biće odgovrno upravo vedro vreme bez oblaka, jer će tokom dana doći do jačeg zagrevanja, a tokom noći do jačeg izračivanje, jedino će ova razlika biti umanjena u košavskom području i to zbog jakog vetra. Kako će se Srbija nalaziti između visokog pritiska sa istoka i niskog sa zapada, biće izražen gradijent vazdušnog pritiska, pa će u košavskom području duvati umeren do jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i sa olujnim udarima", najavio je meteorolog na Fejsbuku.

Minimalna jutarnja temperatura u subotu od tri stepena na jugoistoku do devet stepeni na severu Srbije, u Beogradu 11, a maksimalna dnevna biće od 18 do 23 stepena, u Beogradu do 21 stepen.

"U nedelju će nakon hladnog jutra, uz temperature od četiri do 10 stepeni, u Beogradu do 12, tokom dana biti toplije, uz maksimalne temperature od 22 do 26, u Beogradu do 24 stepena, dok će u Negotinskoj Krajini biti hladnije, temperatura oko 18 stepeni", objavio je Đurić.

Sledeće nedelje toplije

"Početkom sledeće sedmice biće još toplije i to zbog priliva veoma tople vazdušne mase sa jugozapada, a taj priliv biće potpomognut i uticajem snažnih ciklona sa Atlantskog okeana. U ponedeljak će biti sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine tokom dana, uz maksimalne temperature od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C, ali da smo nešto dublje zakoračili u jesen podsetiće nas hladne noći i jutra", najavio je Đurić.

"U utorak se sa zapada Evrope i Atlantika očekuje sve jači uticaj snažnih ciklona, uz formiranje sekundarnog ciklona u Đenovskom zalivu. Iz tog razloga očekuje se sve više oblaka, ali će i dalje biti relativno toplo za početak oktobra. Kako će se na istoku Evrope i iznad Rusije i dalje zadržavti snažan anticiklon, iznad našeg područja će gradijent vazdušnog pritiska biti jošm izraženije, pa će od ponedeljka do srede duvati veoma jaka košava, u Pomoravlju i Podunavlju sa olujnim udarima, dok se na jugu Banata očekuju udari i preko 100 kilometara na sat. Prvi kišonosni oblaci zahvatiće Srbiju sa zapada u utorak posle podne i tokom večeri, a ponedge se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 25, a u Negotinskoj Krajini i tokom ponedeljka i utorka temperatura do 20 stepeni", objavio je Đurić.

Stižu i padavine

U sredu u svim predelima oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz temperature od 18 do 24, u Beogradu do 21 stepen. Košava će i dalje duvati umerenim i jakim intenzitetom i biće ciklonalnog tipa, tj. košava će biti praćena padavinama i biće toplog karaktera.

"U četvrtak se preko našeg područja očekuje premeštanje ciklona i on će se svojim centrom premeštati preko Panosnke nizije. Doći će do prestanka košave i jugoistočni vetar biće u skretanju na severni, a iz oblasti Alpa uslediće priliv i znatno hladnije vazdušne mase. Dakle u četvrtak oblačno i osetno svežije sa kišom, a temperature će biti prave jesenje i kretaće se oko 15 stepeni. Nakon ovog perioda očekuje se uglavnom suvo i prohladno, potom i malo toplije vreme", zaključio je Đurić.

