Vreli vazduh nam stiže iz Afrike! Pred nama letnji dani, a onda preokret! Evo kad nas očekuju pljuskovi i grmljavinske nepogode

Ovog vikenda sve više jača uticaj anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, uz porast istog i takva sinoptička situacija doneće nam stabilno vreme, objavio meteorolog amater Đorđe Đurić.

Istovremeno, sa severa Afrike preko Mediterana očekuje se i priliv vrlo tople vazdušne mase, pa će sam kraj aprila doneti pravo letnje vreme.

Kako navodi Đurić, maksimalna temperatura biće danas od 20 do 24stepena, u Beogradu do 23 stepena, a u nedelju od 24 do 28 stepeni, u Beogradu do 27 stepeni. Inače, današnji dan doneće i nešto više oblaka jugu i istoku Srbije.

Očekuje se pojačanje jugoistočnog vetra i u nedelju će u košavskom području biti jak. U ponedeljak i utorak u svim predelima Srbije očekuje se sunčano i veoma toplo.

S obzirom na to da će se Srbija nalaziti između snažnog anticklona sa istoka Evrope i ciklona sa centralnog Mediterana, duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak, a na jugu Banata i u Podunvalju i sa olujnim udarima od 80 km/h. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29 stepeni.

Mnogi će noć provesti u prirodi između 30. aprila i 1. maja. Biće vedro i sveže, uz minimalne temperature od 4 stepena na jugoistoku do 10-12 stepeniu centealnim i zapadnim predelima Srbije, a toplije će biti u Beogradu i u košavskom području, uz temperature oko 14-15 stepeni.

Početak maja doneće destibilizaciju atmosfera. Za Prvi maj pre podne očekuje se sunčano i toplo. Posle podne u južnim i zapadnim, potom i u centrlanim, a do večeri ponedge i u ostalim predelima jači razvoj oblačnosti uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske oluje i nepogode sa gradom. Maksimalna temperatura biće od 23 do 27 stepeni, a i dalje će duvati košava jakog intenziteta, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima.

Od 2. maja do pred Vaskrs biće veoma nestabilno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U mnogim predelima biće uslova za lokalne grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Košava će prestati da duva, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni. Dakle, sam kraja aprila doneće nam suvo i vreme nalik letnjem, jedino će osećaj lepom vremenu kvarati košava.

Početak maja doneće promenljivo vreme, pa nas tokom predstojećih praznika očekuje nestabilno vreme, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, uz moguće oluje. Do kraja aprila temperature će biti iznad, a početkom maja oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.