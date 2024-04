UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU DOK TRAJE! Temperatura uskoro PADA ZA 10 STEPENI

Vreme u Srbiji ponovo je pod uticajem anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, pa je stabilno i suvo, a očekuje se i sve toplije.

U prilog stabilnom i sunčanom vremenu ići će ne samo visok vazdušni pritisak, već i veoma izražen termički greben sa Mediterana, u sklopu kojeg će stizati veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike preko Mediterana.

Za vikend i početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Sve do nedelje se očekuje severozapadni vetar, koji će u nedelju biti pojačan, povremeno i uz jake udare, dok će početkom sledeće sedmice, odnosno u ponedeljak i utorak duvati jugoistočni vetar, koji će u košavskom području i na planinama biti jak, na jugu Banata povremeno i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura u subotu biće od 25 do 29°C, u Beogradu do 27°C. Još toplije biće drugog dana vikenda, uz temperature do 30°C, a početkom sledeće sedmice tropski dani doneće ponegde tempetrature i do 31-32°C.

Početkom sledeće sedmice očekuje se pad vazdušnog pritiska i jačanje snažnog ciklona sa zapada, što će biti uvod u promenu vremena.

U sklopu ciklona očekuje se premeštanje hladnog fronta, koji će do Srbije stići sredinom sledeće sedmice i doneti jače pogoršanje vremena.

Ovaj hladni front doneće već u sredu ujutro i pre podne severnim i zapadnim, a sredinom dana, posle podne i uveče i u ostalim predelima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz skretanje vetra na jak severozapadni.

Četvrtak će doneti razvesdravanje, ali u noći ka petku sa severa još jedno prolazno naoblačenje, ponegde sa kišom.

