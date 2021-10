USKORO VAKCINACIJA PROTIV GRIPA: Epidemiolog otkriva koliki razmak mora da bude između te i vakcine protiv korone!

Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće od 15. oktobra. Apel struke ipak je da se ljudi prvo vakcinišu ili revakcinišu protiv virusa korona koji predstavlja ozbiljniji oblik infekcije, pa potom protiv sezonskog gripa.

Epidemiolog Radmilo Petrović smatra da je ove sezone potrebna vakcina protiv gripa.

- Preporuka je svakako da se ljudi vakcinišu. Imaćemo verovatno manju aktivnost gripa, on neće praviti mnogo problema, ali se treba vakcinisati zbog imuniteta. Što se tiče razmaka između vakcina, treba napraviti razmak od dve nedelje između vakcine protiv korone, koja je prioritet, posebno kada se prima "živa" vakcina, i vakcine protiv sezonskog gripa - rekao je on i dodao da to ne važi za one koji primaju "Sinofarm" vakcinu jer je ona "mrtva vakcina", baš kao i vakcina protiv sezonskog gripa. Tada razmaka ne mora biti.

Podsetimo, ruski imunolog Vladimir Bolibok ranije je rekao da razmak između vakcinisanja protiv korone i gripa mora biti oko mesec dana.