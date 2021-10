SITUACIJA JE KATASTROFALNA! Dr Tiodorović izneo moguć scenario za jesen: SVI ĆEMO SE ZARAZITI, a ceh će plaćati OVA GRUPA LJUDI

Epidemiološka situacija u Srbiji je daleko od povoljne.

Trenutna epidemiološka sitaucija je katastrofalna, svi moramo da se uozbiljimo, to nije samo zdravstveni problem već socijalni i psihološki problem, izjavio je za Tanjug epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

Svi činimo državu, i bez obzira na to što je država učinila puno da obezbedi tri kovid bolnice, a tu su i zdravstveni radnci koji moraju da izdrže sve to, ceh plaćaju ljudi koji nisu oboleli od kovida jer ne može da im se pruži sve ono što bi trebalo da im se pruži, bez obzira na to da li je reč o malignim oboljenjima, kardiovaskularnim, plućnim, dijabetičarima, rekao je Tiodorović.

On je istakao da je s jedne strane država učinila mnogo, što je zahtevalo da država bude u ekonomski održivom stanju, ali da smo došli u situaciju da država ne može da sprovede oštru kontorlu kažnjavanjem onih koji ne sprovode mere ili da ubedi i natera ljude da se vakcinišu.

Tiodorović kaže da se ovde vidi koliko smo izgubili od nacionalnih interesa.

- Kada se u Švedskoj i Norveškoj kaže da treba izvršiti vakcinicaiju to se i uradi, kod nas svi diskutuju, svi se razumeju kao u fudbalu kako treba da izgleda reprezentacija, ovde je jasna sitaucija, ako je američki predsednik Džo Bajden vakcinisan trećom dozom, ako je CDC rekao da je obavezna vakcinacija potreba, ako je Kalifornija od juče uvela vakcinaciju dece, ako u Evropi imamo kovid propusnice, šta je to kod nas? - dodao je.

On je izrazio uverenje da neće biti pooštravanja mera u smislu, ograničenja, zatvaranja i slično, ali i da veruje da će struka morati da se izjasni, a stvar je države i naroda da kaže hoće li to uraditi ili neće.

- Veštačka je dilema da li je ekonomija važnija od zdravlja, važno je i jedno i drugo - istakao je Tiodorović.

Govoreći o trenutnoj situaciji on je kazao da je takva da kao da smo u fudbalskoj utakcimici odlično krenuli i odjednom stali.

Prema njegovim rečima, propuštenna je šansa za mirnu jesen.

Tiodorović je naglasio da je mlade ljude trebalo vakcinisati, kao što je dekan Medicinskog fakulteta doneo odluku o tome i prema njegovom mišljenju to je vrlo ispravna odluka, ali i da postoje oni koji misle da to nije u redu, da to nije u skladu sa zakonom i sa Ustavom.

- Drugi scenario je da ćemo imati prirodni proces, svi ćemo biti zaraženi, oni koji nisu stekli imunitet i oni koji nisu vakcinisani, oni će plaćajati ceh, u bolnicama je 60 do 65 odsto do uzrasta od 65 godina, a posle njih, posle su stari jer imaju hronične bolesti, koje im nisu omogućile da stvore visok nivo antitelatela - kazao je Tiodorović.

On je pozvao ljude da prime treću dozu vakcina, a lekar koji vodi određenu bolest će im predložiti koju, dok će pedijater predložiti šta da prime deca, navodeći da je to za sada Fajzer.

Na pitanje o sednici Kriznog štaba koja će biti održana sledeće nedelje, on je rekao da je u javnosti stvoren utisak da ona daje alibi jednoj strani za to što radi, a drugoj strani je alibi za sve kritike.

Krizni štab nije svemoćan, on ima stručni deo koji predlaže i mislim da će doći do zaoštravanja mera, ali moramo misliti na ekonomiju, koja će omogućirti da funkcinišemo, moramo da procenimo šta je u ovom trenutku najvažnije, nagalsio je Tiodorović.