BLIZU SMO 1.000, ŠTA ĆEMO SAD: Dr Tiodorović otkrivo koje nam 2 mere prvo slede i kako će deca u školu

Epidemiološka situacija u Srbiji se pogoršava. Približavamo se broju od 1.000 novozaraženih na dnevnom nivou. Prema poslednjem preseku, otkrivena je 921 zaražena osoba.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović kaže za Euronews Srbija da će na narednoj sednici Kriznog štaba, koja još nije zakazana, verovatno biti pooštravanja mera koje će se odnositi na ograničenja broja ljudi na manifestacijama, skraćenja radnog vremena posebno u noćnima satima.

Navodi da su do sada u zatvorenom prostoru bilo ograničenje 50 odsto popunjenosti kapaciteta, a da bi moglo da se smanji na 30 odsto i u zatvorenom prostoru i na otvorenom.

On je naveo da neke mere nikada nisu ukinute, kao što je nošenje maski u zatvorenom prostoru, fizička distanca i dezinfekcije, te da su lokalne samouprave morale preko inspekcijskih službi i komunalne minilicije da kontrolišu primenu mera koje su i dalje na snazi.

"Ne treba za to da se čeka Krizni štab. Mora svako da preuzme na sebe odgovornost kako bi se smanjila mogućnost prenošenja virusa", rekao je Tiodorović.

Tiodorović je naveo da nikakvog zatvaranja neće biti, iako se zna da je delta soj koji je dominantan u Srbiji mnogo zarazniji od ostalih varijanti virusa korona.

"Povećan je broj prvih pregleda, čak su i duplirani. Međutim, kada se pogleda broj hospitalizacija vidimo da nije mnogo više pacijenata na bolničkom lečenju. Ako bi se primenjivale sve ove mere sigurno bi doveli pod kontrolu ukupnu situaciju", rekao je Tiodorović.

Govoreći o manifestacijama koje su u toku ili tek predstoje on je rekao da sve manifestacije koje su dobile dozvolu Kriznog štaba moraju da ispune određene uslove, a to se odnosi na kapacitet, ali i da posetioci budu vakcinisani ili imaju negativan antigenski test.

"Nišvil ima iste mere kao EXIT. U Guči će biti veći problem, ali organizatori su na sebe preuzeli tu obavezu i moraju se poštovati mere", rekao je on.

Upitan da li je realno da u Srbiji bude uvedena obavezna vakcinacija on je rekao da su svi u medicinskom delu Kriznog štaba saglasni da svi zdravstveni radnici i servisi u okviru zdravstva budu vakcinisani. Podseća da su obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike već uvele Francuska, Italija, da se spreme Nemačka neke zemlje u SAD.

O polasku u škole

"Što se tiče škola tu moramo da apelujemo, da preporučimo prosvetnim radnicima da se vakcinišu, zbog njihovog zdravlja, ali i zdravlja dece. Vakcinacija se preporučuje i deci starijoj od 12 godina. Nju mora da preporuči pedijatar uz odobrenje roditelja", rekao je on.

Što se tiče naredne školske godine, koja počinje 1. septembra, Tiodorović je rekao da će sigurno niži razredi ići u školu, a da će se stariji razredi prilagođavati epidemiološkoj situaciji.

"Radna grupa sastavljena od eksperata iz Batuta i iz Ministarstva zdravlja već pripremila predlog i on će verovatno na Kriznom štabu na dnevni red. Što će se razlikovati od sredine do sredine. Tamo gde je dobro obavljena vakcinacija deca mogu regularno da idu u školu. Prva četiri razreda sigurno će ići normalno u školu. Stariji razredi će se prilagođavati epidemiološkoj situaciji", rekao je on.

Napominje da je u sredinama gde je veliki obuhvat vakcinacijom i gde je više od 60 ili 70 odsto imunizovanih - Beograd, Niš, Bosilegrad, Priboj – sigurnija situacija i da deca mogu regularno da idu u školu. Zaključuje da je u predstojećem periodu neophodan oprez, da treba primeniti vakcinaciju što šire i da je najvažnija kontrola aktuelnih mera.

"Povećavaće se broj zaraženih, ali sa druge strane kovid bolnice Batajnica i Kruševac su spremni za to. Ovaj soj za sada ne daje toliko hospitalizacija kao što je bila prethodna situacija", rekao je on.

