EPIDEMIOLOG POZVAO SLOVENCE DA SE VRATE U ZEMLJU DO 15. AVGUSTA: Nejasno šta će biti posle tog datuma

Epidemiološka situacija u Sloveniji poslednjih dana se pogoršava, a glavna tema danas je jedna nejasna izjava vladinog epidemiologa.

U Sloveniji je u poslednja 24 sata potvrđeno 111 zaraza korona virusom, što je znatno više nego dan ranije kada ih je bilo 88 i najveći broj zaraza u jednom danu od 15. juna, prenosi agencija Hina.

Ipak, tema dana je nejasna izjava jednog vladinog epidemiologa koji je slovenačkim turistima preporučio da ne odlaze u inostranstvo nakon 15. avgusta.

"Svima koji odlaze na odmor u inostranstvo preporučujem da se vrate do 15. avgusta", izjavio je juče Milan Krek koji vodi slovenački Institut za javno zdravlje.

Takva njegova izjava je, međutim, izazvala mnogo reakcija.

Slovenački ministar zdravlja Janez Poklukar rekao je kasnije da je Krek time želeo upozoriti one koji idu u inostranstvo da nijedna država, pa ni one koji imaju veću stopu vakcinisanih od Slovenije, nije dostigla potrebni kolektivni imunitet ili željeni nivo vakcinacije koji bi štitio ljude od zaraznijih varijanti, te da upozorenje treba shvatiti i kao želju da na jesen ne bude zatvaranja obrazovnog sistema, kao što je to bio slučaj u delu prošle i ove godine.

Nešto drugačije je tumačenje Mateje Logar, glavne epidemiološkinje u vladinom stručnom timu, koja je rekla da je Krek želeo naglasiti kako se na odmoru treba ponašati odgovorno u kontaktu s ljudima iz različitih sredina i izbegavati rizična okupljanja.

