'DOŠLI SU NAM NA VRATA I REKLI DA NAPUSTIMO KUĆE' Svedočenje stanovnika Podgorice o jezivom požaru: Prizori užasni, vatra se prebrzo širi, stotine meštana bez struje

Na desetine vatrogasaca sa preko 20 vozila Službe zaštite i spasavanja Podgorica već satima se bore sa ogromnim požarom koji je izbio na teritoriji Pipera i ugrozio je nekoliko prigradskih naselja.

Zbog opasnosti od vatrene stihije, nekoliko porodica je evakuisano.

- Došli su ljudi do naših vrata i rekli nam da napustimo kuće, da nije bezbedno. Prizori su užasni, vatra kao da se prebrzo širi. Jako smo uplašeni, vatrogasci su zaista pravi heroji. Daju sve od sebe da spasu koliko mogu - kazala je za RINU jedna od evakuisanih meštanki.

Uz vatrogasce-spasioce na terenu su i pripadnici Vojske Crne Gore.

Usled požara, zbog potencijalne opasnosti isključena je struja pa je na stotine meštana ostalo bez električne energije.

Uzrok požara u Piperima još uvek nije poznat.

