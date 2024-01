Vatrena stihija guta zgradu u Londonu: Oko 125 vatrogasca gasi požar u stambenom delu

Oko 125 vatrogasaca se bori sa požarom koji je izbio u nekoliko stanova na zapadu Londona, javlja Skaj njuz.

Na mesto nesreće izašlo je 20 vatrogasnih kola, nakon požara koji je izbio na Elm roudu, u predgrađu Vembli. Vatrogasna služba Londona navodi da je deo krova zgrade u plamenu. Okolne zgrade su evakuisane iz predostrožnosti, navela je vatrogasna brigada. "Ljudima je rečeno da izbegavaju oblast, dok ekipe intervenišu. Jedna od pokretnih merdevina brigade, visine 32 metra, koristi se kao vodotoranj za gašenje požara. Policija je primila osam poziva zbog požara, a prvi je stigao 17.42. Vatrogasci iz Vemblija, Park Rojala i Northolta su na licu mesta", rekli su iz Vatrogasne službe. Zasad se ne zna šta je uzrok požara.

