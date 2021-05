U BEOGRADU ISPOD 100 ZARAŽENIH: Da li nas čeka novo popuštanje mera? Oglasio se Kon! Ovo su opcije, drugih nema! A evo šta je rekao i o proslavama!

Broj novozaraženih u Beogradu prema poslednjem preseku je 97. Epidemiolog Predrag Kon kaže da se aktivnost virusa znatno smanjuje.

Ipak ističe da smo previše daleko od kolektivnog imuniteta, kao i da nam treba još vremena i vakcinisanja da bismo mogli da se nadamo da na jesen neće rasti broj obolelih.

Epidemiolog Predrag Kon kaže da je u glavnom gradu u poslednja 24 sata potvrđeno 97 novih slučajeva zaraze.

Kako kaže, od kraja oktobra prošle godine toga nije bilo, to je povoljan podatak. "To je značajno smanjenje u odnosu na prošli četvrtak kada je bilo 175 – to podrazumeva da je za 45 odsto manje, od prošlog četvrtka, ali može doći do oscilacija", dodao je dr Kon.

Kon ukazuje na to da brojevi u Srbiji pokazuju da nema posledica od spojenih uskršnjih i prvomajskih praznika, imamo ubrzan pad zaraženih u nekim mestima Srbiji, kao i u Beogradu.

Naglašava da je situacija neko vreme nesigurna, nije povoljna jer je oko 2.000 hospitalizovanih, međutim sve je povoljnija, ali je virus i dalje prisutan.

Mislili smo da će potpuno da nestane, malo je verovatno očekivati, ali je globalno prisutan, da vidimo koje su granice kada možemo da kažemo da je endemski prisutan, a da nije za celo stanovništvo opasan, između jedan i dva na 100.000, a bilo je u Srbiji između 70 i 140 slučajeva dnevno - rekao je on.

Naveo je da se mnogo građana testira zbog putovanja, ali da ima i respiratornih infekcija koje se tretiraju kao sumnja na kovid.

Sumnje na kovid takođe padaju, ali padanje ide sporije nego kod registrovanih. Od tih sumnjivih recimo u Beogradu, u nedelji do 16. maja, bilo je svega 8,4 odsto pozitivnih, dok smo ranije imali 50 odsto pozitivnih, za razliku od ukupnog broja koji je bio između 25 i 30 odsto - dodaje Kon.

Treba da shvatimo da se aktivnost virusa znatno smanjuje, izlazimo iz talasa i sada se postavlja pitanje da li je to samo predah ili se može očekivati porast, poručuje Kon.

Previše smo daleko od kolektivnog imuniteta, iako bismo snažno želeli da ga imamo, treba nam još vremena i mnogo vakcinisanja da bismo mogli da se nadamo da nećemo imati porast na jesen, u oktobru ili novembru - istakao je dr Kon.

Podvlači da je 39,1 odsto građana primilo obe doze vakcine u Beogradu, kao i da treba sačekati dve nedelje posle druge doze. "Sve to podrazumeva vreme koje je potrebno, ali smo blizu toga da ćemo imati tu vakcinisanost, neke opštine je imaju", naglasio je Kon.

Govoreći o trećoj dozi vakcine, Kon kaže da nema govora da će neko dobiti treću dozu, nije to regulisano u našoj zemlji, nikakvih dokaza nema, a medicina je zasnovana na dokazima.

Kako broj novozaraženih pada govori se o popuštanju mera i maturama!

Kon kaže da je razumljivo da postoji potreba da se proslavi matura.

Dogovorili smo se da ne izlazimo u javnost sa bilo kakvim razmišljanjima o tome do 21. juna - kaže on.

Da li će pre toga biti – mogu da kažem da nije logično očekivati da se, pošto smo prošle godine imali najveću eksploziju posle marta, do 15. juna proslavlja onako kao uvek, istakao je Kon.

Do sredine juna, biće vremena da se prati aktivnost virusa, moraće da se donose odluke ako naglo pada - rekao je Kon.

Oko 40.000 parova čeka na venčanje u junu. Pita se šta ako počne da raste broj obolelih, "moraće da se zatvori, neće niko da zatvori, nema rešenja".

Jedini način da se bezbedno održavaju bilo kakva slavlja, uključujući, mature, rođendane, svadbe, jeste da publika, zvanice, svatovi budu zaštićeni: ili da su vakcinisani, testirani ili da onaj ko neće da bude zaštićen nosi masku. Kaže da govori lično i da drugog izlaza nema.

Očigledno da ne postoji kolektivna svest da to treba da uradimo da bi nam svima bilo bolje, zaključio je Kon.