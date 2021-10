BEBA OD 24 DANA IMALA KORONU: U bolnici u Čačku situacija prevazilazi najcrnje slutnje! Direktor poručuje: Ima mnogo smrtnih ishoda!

U čačanskoj bolnici je i dalje veoma ozbiljna situacija, jer se na kovid odeljenja na dnevnom nivou tokom poslednjih nedelja prima između 15 i 25 pacijenata, izjavio je direktor te zdravstvene ustanove dr Miroslav Sretenović.

Trenutno su u bolnici smeštena 174 pacijenta obolela od kovida-19.

- Uspevamo nekako da izbalansiramo i da obezbedimo slobodna mesta u bolnici. Poslednjih dana primetan je pad u sveukupnom broju novozaraženih, ali videćemo da li će tako i ostati - naveo je Sretenović.

On je međutim naglasio da su zdravstveni radnici "pred pucanjem".

- Sve ovo zaista prevazilazi i najcrnje ideje i slutnje, u poslednjih nekoliko dana imamo dosta smrtnih ishoda što negde govori da se u ovom talasu teška klinička slika razvija veoma brzo. To je i psihički i fizički veoma teško i nositi i podnositi. To jeste naš posao i to nije sporno, ali i mi smo ljudi od emocija, razmišljanja i prava na stav prema svemu ovome. Građanstvo mora uraditi najveći deo posla u smislu izbegavanje kontakata, primene mera i na prvom mestu vakcinacije. To, za mene potpuno nerazumljivo, nije doprlo do svih građana, pa mogu da tvrdim i do većine građana - istakao je prvi čovek Opšte bolnice Čačak.

Beba od 24 dana bila hospitalizovana

Prema Sretenovićevim rečima, u proteklih nekoliko dana na odeljenju bilo je hospitalizovano i petoro dece obolele od korone, od kojih je najmlađa beba od 24 dana.

- Oni su imali upale pluća, ozbiljne kliničke slike, ali su svi izlečeni i otpušteni na kućno lečenje. Deca mogu da obole i oni su prenosioci virusa i mogu da ugroze starije. O tome roditelji treba da razmišljaju u smislu organizovanja rođendana, proslava punoletstava i sličnih manifestacija - naveo je dr Miroslav Sretenović.