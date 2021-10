BRNABIĆ O KOVID PROPUSNICAMA: Možemo za sat vremena da ih uvedemo, ali ih je nemoguće iskontrolisati

Premijerka Ana Brnabić, upitana za kovid propusnice, objasnila je zašto nisu uvedene, iako, kako kaže, je sve spremno i može da se, što se tehničke spremnosti tiče, uvede u roku od sat vremena.

- Kovid propusnice je nemoguće iskontrolisati, kao što je nemoguće iskontrolisati nošenje maski u zatvorenom prostoru. Kovid propusnice je još teže kontrolisati, jer masku vidimo ko nosi, a ko ne - objasnila je ona.

Brnabić je rekla da je za ozbiljnu kontrolu kovid propusnica potrebno uključenje i ugostitelja, pošto nemamo komunalnog policajca ili inspektora za svakog stanovnika.

- Ne verujem u tu kontrolu. Mislim da u 50 odsto slučajeva ljudi neće kontrolisati kako treba. I u NJujorku sam videla, kada sam bila, da se porpusnice kupuju za 100 dolara. Šta će se desiti ako uvedemo kovid propusnice - ponovo ćemo time temu prebaciti na propusnice, umesto na vakcinaciju - rekla je ona.

Prema njenim rečima potrebna je stalna priča o vakcinaciji, ličnoj odgovornosti i solidarnosti.

- Imam puno poverenje u naše građane da će razumeti važnost situacije i da ćemo se vakcinisati. Mi imamo lek za ovo, rešenje, a to ne smemo da smetnemo s uma, imamo, a to je vakcinacija. To se vidi na primer zemalja u Evropi koje imaju vakcinisanost od 80 odsto, koje nemaju više probleme - dodala je ona.

Što se medincinskog dela Kriznog štaba tiče kaže da oni u ovom trenutku razmišljaju da moramo da smanjimo brojeve novozaraženih i to brzo.

- Oni ne mogu da razmišljaju ni o mentalnom zdravlju, ni ekonomiji. Moj zadatak je da vidim kako da sačuvamo sa svim što možemo u državi, a tako i o mentalnom zdravlju nacije, ekonomiji - dodala je ona.

Istakla je da u demokratijama, a težimo da živimo u takvoj, država nije intervencionistička i ne ulazi u stanove, već je neophodna lična odgovornost i građanska solidarnost.

- Verujem da će ovakvih pandemija biti i u budućnosti, i da ćemo dijalogom koji imamo sada postati kao društvo bolji i jači - rekla je Brnabić.

