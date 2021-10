Ukoliko nisu zaštićeni precizno navedenim stavkama u ugovorima, vlasnici mogu da se susretnu sa brojnim problemima i da na kraju plate veliku sumu novca umesto da ga zarade izdavajući prostor, kaže za Mondo Vasa Marković, vlasnik stanova i garaža iz Beograda.

"Izdajem prostor već 10 godina i za to vreme imao sam svakakve situacije sa zakupcima. Od onih uobičajenih, kao što su šteta na nameštaju ili izbegavanje plaćanja kirije, pa sve do vrlo ozbiljnih, gde je postojao rizik da dođem u problem sa zakonom", kaže on za naš portal.

UNESE SKUPI NAMEŠTAJ, PA TVRDI DA JE OŠTEĆEN

Jedna od situacija koja se desila u garažama na Paliluli, jeste da je zakupac unutra držao stilski nameštaj i skupe predmete, za koje je kasnije tvrdio da su oštećeni. Zatim je tražio da mu vlasnik, odnosno ja, nadoknadim štetu, kaže Vasa Marković.

"Mnogi su na sličan način pokušali da izvuku novac, tako što su tvrdili da su u prostoru imali neke skupe predmete, čak i umetnine, koje su im nestale ili su oštećene, zato što prostor navodno nije dobro obezbeđen. Zbog toga je neophodno da vlasnik prostora potpiše ugovor u kojem je tačno naznačeno u kakvom stanju je stan, zatim da popiše sve što se nalazi u njemu, kao i da se tačno zna čija odgovornost je čuvanje tih stvari", kaže on.

NESTANU I NE JAVLJAJU SE NA TELEFON

Takođe, dešavalo se da stanari samo nestanu, ne pojavljuju se u izdatom prostoru i ne javljaju se na telefon.

"Nisam mogao da ih dobijem, a njihove stvari su ostale kod mene. Nisam znao šta da radim sa tom gomilom, koja mi zauzima prostor. Ako se zakupac vrati, a stvari su bačene, moram da mu platim. Ako ih čuvam, garaža će mi biti zauzeta i neću moći da je izdam", objašnjava Vasilije.

ŠTA KADA ZAKUPAC ZAVRŠI U ZATVORU ILI UMRE?

Osim toga da samo nestanu, bilo je i onih zakupaca koji su zaglavili u zatvoru, a bilo je i onih koji su preminuli.

"Onda se čekala ostavinska rasprava da se utvrdi kome će otići ostavljene stvari. To je tek pravi pakao. Zbog svega navedenog, neophodno je uzeti depozit i kiriju bar nekoliko meseci unapred. Kada je stanar ozbiljan, to mu uglavnom ne predstavlja problem", kaže vlasnik.

IDEALAN STANAR - PLAĆA, A NE DOLAZI

Jedna od neobičnih situacija koju je naš sagovornik imao doživeo je sa stanarom koji već godinama plaća kiriju za stan, ali se tamo gotovo nikada ne pojavljuje.

"To je zapravo stan koji se nalazi odmah pored mog porodičnog stana. Čovek kome sam izdao taj prostor dolazi jednom u šest meseci, plati kiriju unapred i više se ne pojavljuje do narednog plaćanja. Inače je programer, u braku već godinama, ali mu je potreban stan kao dodatna sigurnost, u slučaju da se posvađa sa ženom i da ga ona izbaci iz kuće", otkiva Vasile Marković svoje iskustvo.

BESPLATNO USTUPILA STAN DRUGARICI, ISKLJUČILI JOJ STRUJU

Bojana Mrkić koja izdaje stan na Vračaru, nije imala pozitivno iskustvo sa stanarima i odlučila je da renovira prostor i da ga više ne izdaje, čak ni nepoznatim osobama.

"Izdala sam stan dobroj drugarici sa fakulteta, koja je inače iz Užica. Živela je tamo više godinu dana i dogovorile smo se da ne plaća kiriju, već samo račune. Ja za to vreme nisam bila u Beogradu, ali smo se stalno čule i normalno komunicirale. Nikada mi nije nagovestila da postoji neki problem. Samo sam jedan dan dobila obaveštenje od Elektrodistribucije da će mi isključiti struju zbog neplaćenih računa", kaže Bojana Mrkić.

Kako kaže, pozvala je svoju stanarku, koja je tvrdila da ne zna o čemu se radi i da je sve uredno plaćala.

"Nakon toga je priznala da je bila u krizi i da niej plaćala ništa, kao i da će se sama iseliti iz stana. Došla sam u Beograd iz Ćuprije i zatekla svoj stan u potpunom mraku. Ušla sam sa baterijskom lampom, kako bih počistila i pokupila vodu iz frižidera koji se otopio. Nisam mogla da verujem do čega me je dovela. Našle smo se ispred Elektrodistribucije, dala mi je novac za račune i više se nikada nismo videle", dodala je za MONDO Bojana Mrkić.

